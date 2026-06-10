Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 10 jun (EFE).-

Johannesburgo.- Al menos doce personas murieron y nueve resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un asentamiento informal en el norte de Sudáfrica, en los alrededores de Johannesburgo, confirmó la Policía este miércoles.

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Belfast (Reino Unido).- Los disturbios antiinmigración han vuelto a sacudir a la provincia británica de Irlanda del Norte tras el apuñalamiento cometido esta semana en Belfast por un ciudadano sudanés, en un reflejo de la tensión racial que afecta a todo el Reino Unido por el avance de la ultraderecha.

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Dublín.- Un tribunal de Belfast dictó hoy prisión preventiva durante cuatro semanas para el sudanés Hadi Alodid, de 30 años, a quien se acusa del intento de asesinato mediante apuñalamiento de Stephen Ogilvie, además de amenazas de muerte a otra persona y de posesión de un arma blanca.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este miércoles de «inaceptables» los disturbios de anoche en Belfast, y dijo que no se tolerará la violencia contra personas «por su origen», después de que grupos de ultraderecha causaran altercados por el caso de un sudanés detenido tras apuñalar a una persona.

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Bahía de Guantánamo.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega este miércoles a la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para realizar una visita oficial en un contexto marcado por crecientes tensiones diplomáticas y recientes sanciones contra el gobierno de La Habana.

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Berlín, 10 jun (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, descartó este miércoles que su país vaya a tomar medidas contra colonos israelíes violentos o representantes del Gobierno de Israel, después de que varios países europeos como Francia o Reino Unido tomaran nuevas iniciativas frente a las políticas del Ejecutivo de Tel Aviv.

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Ginebra.- El Gobierno del Líbano y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han acordado el envió de una misión que recopilará informaciones y pruebas de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional desde que Israel reanudó, el pasado 2 de marzo, sus ataques contra territorio libanés en el contexto de la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

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Afganistán.- El Gobierno de Pakistán confirmó este miércoles haber llevado a cabo ataques selectivos en territorio afgano contra presuntas bases insurgentes, en el marco de una operación antiterrorista en represalia por la reciente ola de atentados que ha sacudido el país.

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Khost (Afganistán).- Familiares de algunas de las víctimas de los ataques aéreos pakistaníes en la provincia de Khost participaron este miércoles en los ritos funerarios.

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Jan al Ahmar (Cisjordania).- Varios ministros del Gobierno palestino reunieron este miércoles a un convoy de representantes diplomáticos y de organismos internacionales para alertar de la orden israelí de demoler Jan al Ahmar, una aldea beduina entre los asentamientos ilegales de Maale Adumim y Kfar Adumim, en Cisjordania ocupada.

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Nueva York (EE.UU.).- El presidente Gustavo Petro llegó hoy miércoles a Nueva York para participar en las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia temporal ejerce Colombia, en donde liderará debates clave sobre Medio Oriente, paz mundial y respeto al derecho internacional.

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Kiev.- Las relaciones entre Ucrania y la vecina Polonia vuelven a estar en crisis por el motivo más recurrente de discordia de la historia reciente entre estos dos países unidos por la animadversión de y hacia Rusia: la política de memoria de Kiev sobre la II Guerra Mundial.

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Caracas.- La Federación Venezolana de Maestros se pronuncia en una rueda de prensa sobre el paro nacional del magisterio convocado para este miércoles.

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Riga.- Militares de la brigada multinacional de la OTAN participaron este miércoles en la base militar de Adazi, en Letonia, en la ceremonia de transferencia de mando de la unidad, durante la cual el coronel Christopher Reeves cedió el mando al coronel David Brassars.

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Madrid.- El presidente de Funglode y expresidente de República Dominicana (1996-2000; 2004-2012), Leonel Fernández Reyna, aseguró, en una entrevista con EFE, que es necesario fomentar el libro y la lectura, “sea en formato papel o digital”, para reducir los niveles de analfabetismo en América Latina.

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Ginebra.- Suiza votará este domingo – por tercera vez en un referéndum – una nueva iniciativa para limitar la inmigración, que esta vez estará vinculada a que la población del país no sobrepase la barrera de los diez millones en 2050.

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París.- Viajeros y trabajadores se congregan en la estación parisina de Gare de Lyon durante la jornada de huelga convocada por los sindicatos franceses en el sector ferroviario, una protesta acompañada de un paro de 24 horas con la que las organizaciones sindicales buscan denunciar las políticas del Gobierno y reclamar mejoras salariales, en una movilización que provoca alteraciones en el servicio ferroviario en distintos puntos del país.

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Paldiski (Estonia).- Agentes de policía se enfrentaron este miércoles a personas que simulan ser alborotadores durante un ejercicio táctico de campo para el control de multitudes y disturbios, en el marco del mayor ejercicio integral de defensa nacional.

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Roma.- El Gobierno de Italia ha aprobado este miércoles dos decretos para regular la inteligencia artificial (IA) y la primera ministra, Giorgia Meloni, ha defendido la necesidad de hacerlo para distinguir la realidad de lo falso, como las falsas imágenes suyas «en camisón medio desnuda en la cama», ha ironizado.

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Barcelona (España).- El papa León XIV, que pertenece a la orden de los agustinos, ha querido aprovechar su viaje a Barcelona para visitar la iglesia de San Agustín, situada en el Raval, uno de los barrios con más pobreza e inmigración de la ciudad, y conocer la obra social que impulsa esta parroquia y otras entidades.

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Oviedo (España).- El escritor Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946), uno de los novelistas más influyentes en lengua inglesa de las últimas décadas, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, al que optaban 37 candidaturas de 24 nacionalidades.

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Madrid.- La Galería de las Colecciones Reales presenta ‘Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales’ la mayor exposición sobre tejidos de corte realizada en España desde hace un siglo.

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Caracas.- La Embajada de Francia en Venezuela ofrece una conferencia de prensa sobre la edición número 40 del Festival de Cine Francés en el país suramericano.

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Buenos Aires.- Un mural de casi 200 metros cuadrados homenajea en una de las esquinas más icónicas de Buenos Aires al músico Charly García, a quien el artista a cargo de la obra, Martín Ron, describe como un «prócer del rock».

Buenos Aires, 10 jun (EFE).- Un mural de casi 200 metros cuadrados homenajea en una de las esquinas más icónicas de Buenos Aires al músico Charly García, a quien el artista a cargo de la obra, Martín Ron, describe como un «prócer del rock».

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Bogotá.- La exposición Por arte de magia, que resalta el legado del fallecido mago colombiano Gustavo Lorgia y la historia de este arte en el país, abre sus puertas.

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París.- La bioquímica argentina Raquel Lía Chan, una de las cinco distinguidas con los Premios Internacionales L’Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia 2026, lamentó que en su país se haya instalado «la percepción social» de que los científicos «no sirven».

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Bangalore (India).- El restaurante Tiger Aero Restaurant se ha vuelto en tendencia ya que ofrece una experiencia gastronómica única inspirada en la aviación, con interiores que imitan un avión comercial real, asientos estilo cabina, iluminación temática y personal vestido como auxiliares de vuelo.

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Berlín.- El joven hipopótamo pigmeo nació el 9 de mayo de 2026 en el zoológico, junto con su madre, Debbie, la cría ha explorado por primera vez el recinto exterior del Jardín Zoológico de Berlín.

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Quito.- El Zoológico de Quito evoluciona a ‘Wiwa Quito’, primer parque refugio de animales silvestres en Ecuador.

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Bali (Indonesia).- Balineses participan en combates conocidos como Mekare-kare durante la celebración del ritual sagrado Usaba Sambah, enfrentamientos organizados como tributo al dios Indra, dios de la guerra, con el objetivo de equilibrar cuerpo humano con el universo.

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Mogadiscio.- El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, fue recibido este miércoles como un héroe a su regreso a Somalia.

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Madrid.- El Sports Summit, el espacio de encuentros sobre la industria del deporte impulsado por MADCUP, celebrará su segunda edición los días 17 y 18 de junio con un crecimiento exponencial en superficie y ponentes y con la previsión de alcanzar los once mil visitantes, sirviendo como puente hacia Latinoamérica.

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Son Servera (Islas Baleares, España).- El extenista español Rafa Nadal se pronunció este miércoles sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid, en las que fue reelegido el actual mandatario, Florentino Pérez, porque los socios entienden que «aún no ha acabado su misión en el club», aseguró.

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Madrid.- La segunda etapa del portugués Jose Mourinho al frente del Real Madrid comenzará de forma inminente y solo se espera ya a que el club blanco convoque a los medios para presentar formalmente al técnico luso. El Benfica anunció al final del martes que el Real Madrid pagará los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión para contratar a José Mourinho y minutos después oficializó a su sustituto, Marco Silva.

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Madrid.- El español Ander Mirambell, precursor del skeleton en su país y cuatro veces olímpico, encara mañana, jueves, el gran reto de convertirse en presidente de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), con un proyecto que cambie su estructura, con transparencia y que haga crecer a este deporte globalmente.

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Chattanooga (EE.UU.).- España afronta el Mundial con la quinta plantilla más joven de la competición -26,8 años de media-, empatada con Ghana, Noruega y Sudáfrica. Por delante, Túnez (26,7), Bosnia-Herzegovina (26,4), Marruecos (26,4), Ecuador (26,1) y Costa de Marfil (25,9).

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Málaga (España).- Ibon Navarro ha afirmado este miércoles en su despedida como entrenador del Unicaja, tras cuatro años y medio en el banquillo y siete títulos conseguidos, que no quería irse «de Málaga», pero que es algo que tiene «que hacer».

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alm/EFE

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