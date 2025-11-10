Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 nov (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 10 nov (EFE).-

Manila/Navotas/Marikina (Filipinas).- Al menos dos personas han muerto y 1,4 millones han sido evacuadas en Filipinas por el supertifón Fung-wong, que ha perdido intensidad en las últimas horas sin dejar de ser una amenaza para el país, con lluvias intensas e inundaciones severas, informaron este lunes las autoridades.

(foto)(vídeo)

Chengdú (China).- Los reyes de España llegaron en la mañana de este lunes a Chengdú, capital de la provincia de Sichuan, donde este martes comenzarán su agenda oficial de la visita de Estado de tres días a China y en la que se trasladarán también a Pekín.

(foto)(vídeo)

París.– El expresidente francés Nicolas Sarkozy describió la cárcel «como una pesadilla» en su último alegato por videoconferencia antes de saber si el Tribunal de Apelación aceptará su solicitud de libertad, una decisión que se conocerá este mismo lunes.

(foto)(vídeo)

Guiza (Egipto).- Las elecciones generales arrancaron este lunes en Egipto para renovar el Parlamento del país norteafricano, compuesto por 596 escaños, de los que 568 serán elegidos de forma directa en dos fases electorales, mientras que los 28 restantes serán designados por el presidente, Abdelfatah al Sisi.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- El Gobierno de Indonesia nombró este lunes héroe nacional al fallecido dictador Suharto, una iniciativa que ha sido criticada por activistas de derechos humanos, en medio de denuncias por la militarización de las instituciones por parte del presidente, el exgeneral Prabowo Subianto.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- Tres ciudadanos australianos están siendo juzgados en Denpasar, Bali, Indonesia, por el tiroteo ocurrido en la localidad el 14 de junio de 2025 en el que dos australianos perdieron la vida.

(foto)(vídeo)

Shanghái (China).- China clausuró este lunes la octava edición de su Exposición Internacional de Importaciones (CIIE), en la que el volumen de los «acuerdos intencionales» alcanzó los 83.490 millones de dólares (unos 77.600 millones de euros), un incremento interanual del 4,4 %, según datos difundidos por la agencia oficial Xinhua.

(vídeo)

Barcelona (España).- El exjugador del Barcelona Leo Messi, que ahora juega en las filas del Inter de Miami, visitó el pasado domingo el Spotify Camp Nou, según ha publicado en un mensaje en la red social Instagram en el que ha mostrado su deseo de regresar «algún día» para despedirse de la afición azulgrana

(vídeo)

alm/EFE

