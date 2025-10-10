Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 oct (10.00 GMT)

Madrid, 10 oct (EFE).-

Zaporiyia (Ucrania).- El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche un ataque masivo contra Ucrania que tuvo entre sus objetivos instalaciones energéticas y provocó cortes de electricidad y gas en las regiones de Kiev (norte), Zaporiyia (sureste) y Dnipropetrovsk (centro), según han informado las autoridades ucranianas.

Franja de Gaza.- El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.

Ginebra.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió este viernes «seriedad» al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, tras sus críticas y comentarios irónicos por la anunciada ampliación a diez días de los permisos laborales por fallecimiento de familiares.

Lisboa.- El partido de ultraderecha Chega busca consolidar su avance en Portugal en las elecciones municipales de este domingo, cinco meses después de las legislativas donde se erigió como segunda fuerza política en el Parlamento.

Tokio.- La nueva líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este viernes estar «decepcionada» por la decisión del partido budista Komeito de romper su coalición tras 26 años de alianza, sumiendo en la incertidumbre el nombramiento de la política como primera ministra.

Lima.- El presidente del Congreso de Perú, el derechista José Jerí, asumió en la madrugada de este viernes como jefe de Estado interino del país tras la destitución exprés a la que el mismo Legislativo sometió poco antes a la mandataria Dina Boluarte de manera repentina y por una amplia mayoría.

Nueva Delhi.- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, se reunió este viernes en Nueva Delhi con su par afgano, Amir Khan Muttaqi, y anunció que su país elevará al estatus de embajada su misión técnica en Afganistán.

Taipéi.- El presidente de Taiwán, William Lai, instó este viernes a China a “renunciar al uso de la fuerza o a la coerción para cambiar el status quo en el estrecho de Taiwán”, con el fin de que ambas partes puedan “mantener conjuntamente la paz y la estabilidad del Indopacífico”.

Yakarta.- El Gobierno de Indonesia informó este viernes de que ha vetado la entrada al país a seis gimnastas israelíes clasificados para participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebra en Yakarta entre el 19 y 25 de octubre.

Copenhague.- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Teherán.- Contaminación, subsidencia, falta de agua y un espeso tráfico. A Teherán se le acumulan los problemas y ante ello el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha llamado a levantar una nueva capital en la costa del sur del país, una propuesta muy criticada por ser considerada “inviable”.

Sitges,Barcelona (España).- La directora y guionista austríaca Johanna Moder ha posado esta mañana en el Mirador del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña para promocionar su película ‘Mother’s Baby’, que participa en la sección oficial fantástico a competición.

Sitges,Barcelona (España).- Joe Dante, director de películas como Gremlins, ha posado esta mañana en el Mirador de Sitges donde se encuentra para participar en una charla del cine de género fantástico y recibir el reconocimiento como maestro del cine fantástico y de terror en el marco del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña.

