Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 sep (10.00 GMT)

Madrid, 10 sep (EFE).-

Ramala.- La ministra de Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian, afirmó sobre el ataque israelí ayer martes a líderes de Hamás en suelo catarí que «mientras la impunidad continúe, Israel volverá a hacerlo» y añadió que demuestra que el Gobierno israelí en realidad no quiere llegar a un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, sino continuar con su ofensiva.

Varsovia.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este miércoles que ha sido la primera vez que drones rusos tuvieron que ser derribados sobre territorio de un Estado miembro de la OTAN, y por eso los aliados se toman muy en serio la situación, que calificó de «probable provocación a gran escala» por parte de Rusia.

Varsovia.- La operación en la que el Ejército polaco utilizó armas para derribar a varios drones rusos y que duró toda la madrugada se ha dado por terminada cerca de las 06.00 GMT, según informó el Mando Operativo.

Bruselas.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este miércoles que hay «indicaciones que sugieren» que el ataque ruso con drones que afectó esta madrugada a Polonia fue «intencionado».

Madrid.-El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado que ante el ataque ruso con drones a Polonia es un momento de «necesaria firmeza» pero no hay que precipitarse, ha dicho al apelar a que los europeos y los socios de la OTAN actúen y respondan «siempre unidos».

Wata al Khiam (Líbano).- En una tienda de campaña erigida en un descampado de Wata al Khiam, en el sur del Líbano, un equipo médico de cascos azules atiende a pacientes de esta región gravemente golpeada por la guerra del pasado año con Israel y que aún espera el regreso de diversos servicios básicos.

París.- Francia despierta este miércoles con bloqueos en grandes ejes viales, principalmente autopistas y rondas de circunvalación de grandes ciudades, así como algunos enfrentamientos en ciudades como París, Lyon, Marsella o Rennes en una jornada de protestas contra los ajustes.

Barcelona (España).- La AP-7, a la altura del paso fronterizo de La Jonquera (Girona), ha sufrido a primeras horas de esta mañana un corte puntual de tráfico en sentido Francia, en el marco de las protestas contra los ajustes que se llevan a cabo en el país vecino.

Madrid.- En declaraciones a los medios en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho sobre la propuesta de Von der Leyen, de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel, que deja claro que la mayoría de los países de la Unión Europea están de acuerdo en que estamos viviendo una situación «insostenible» en Gaza y que hay que tomar «medidas drásticas».

Bali (Indonesia).- El ejército y los equipos de rescate de Indonesia se han movilizado para ayudar a los afectados por las inundaciones producidas en la región de Denpasar, en la isla de Bali, por las fuertes lluvias que han incidido en la región en los últimos días.

Katmandú.- El Ejército de Nepal se ha desplegado en todo el país para intentar contener una espiral de violencia, saqueos y destrucción que ha sumido a la nación en el caos, con un toque de queda nacional extendido hasta el jueves y un sistema penitenciario colapsado tras la fuga de más de 2.000 presos.

Arrecife (Lanzarote).- Los bomberos de Lanzarote han rescatado a primera hora de la mañana a cinco hombres de origen marroquí que iban a bordo de un pesquero que ha encallado en la costa de Órzola, ha informado el Consorcio Insular de Emergencias.

Seúl.- La Bolsa de Seúl cerró este miércoles con un incremento del 1,67 %, su séptimo ascenso consecutivo y su máximo histórico en medio de la persistente confianza del mercado en la reconsideración de una propuesta impopular para expandir el número de grandes accionistas.

Madrid.- El grupo textil Inditex, propietario de Zara, anotó un beneficio neto récord de 2.791 millones de euros en su primer semestre fiscal (febrero a julio), un 0,8 % más en comparación con el mismo periodo de 2024, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Queensland (Australia).- Australia se convirtió este miércoles en el primer país del mundo en aprobar una vacuna para proteger a los koalas de la clamidia, una enfermedad que provoca infertilidad, ceguera y muerte en este emblemático marsupial, informaron este miércoles fuentes oficiales.

