Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 sep (15.00 GMT)

10 minutos

Madrid, 10 sep (EFE).-

Varsovia.- El primer ministro polaco, Donald Tusk anunció, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”.

(vídeo)

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la violación del espacio aéreo de Polonia la pasada noche por drones rusos «no es un incidente aislado» y se «está analizando», sin entrar en si fue una acción intencionada.

(vídeo)

Cześniki (Polonia).- Las autoridades polacas han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones tras la violación del espacio aéreo del país por parte de Rusia, informó la portavoz del Ministerio de Interior, Kinga Gałecka.

(vídeo)

Londres.- El ministro británico de Defensa, John Healey, calificó este miércoles de «imprudentes, sin precedentes y peligrosas» las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de Polonia, antes de presidir una reunión en Londres del E5, el grupo de países europeos que coordinan el apoyo militar a Ucrania.

(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles sancionar a los ministros israelíes extremistas y a los colonos violentos y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial con Israel.

(vídeo)

Ramala.- La ministra de Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian, afirmó que el rol de España está siendo «clave» para una posible revisión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, respaldada este miércoles por la presidenta europea, Ursula von der Leyen, y añadió que juega además un «papel fundamental» influyendo a otros países para que «se pronuncien en apoyo a Palestina».

(foto)(vídeo)

Viena.- Rafael Grossi, el director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, confirmó este miércoles que tras la firma anoche de un acuerdo con Irán sus expertos podrán inspeccionar todas las instalaciones nucleares en la República Islámica, incluyendo aquellas atacadas por Israel y EEUU en junio pasado.

(vídeo)

Nablus/Yenín.- Dos jóvenes palestinos murieron este lunes por disparos del Ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, informó el Ministerio de Sanidad palestino.

(foto)(vídeo)

Tuba.- Las fuerzas israelies derribaron la casa del palestino Mohammad Daraghmeh en la ciudad de Tubas.

(foto)(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- Al menos un centenar de eurodiputados de las bancadas socialista, verde y progresista, así como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, vistieron simbólicamente de color rojo para protestar por la situación en Gaza en el Debate del estado de la Unión Europea, que se celebra este miércoles en el Parlamento Europeo.

(vídeo)

Katmandú.- El ejercito de Nepal ha comenzado este miércoles a recapturar a los prisioneros de la carcel de Dilli Bazaar en Katmandú, que fueron liberados tras las protestas que afectaron a gran parte del país, destruyendo importantes edificios gubernamentales y provocando la dimisión del hasta entonces primer ministro del país, Sharma Oli.

(foto)(vídeo)

París.- El macronista Sébastian Lecornu prometió este miércoles que acometerá «rupturas en el fondo» y «no solo en la forma» para sacar a Francia de la crisis política y social, tras asumir hoy el cargo de primer ministro de Francia, y aseguró a sus compatriotas: «Lo conseguiremos (…) No hay camino imposible».

(foto)(vídeo)

Madrid.- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha salido de los juzgados de Plaza Castilla, donde ha sido citada como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también ha sido citada por el mismo motivo.

(foto)(vídeo)

Perpiñán (Francia).- Francia afronta este miércoles una inédita protesta social que pretende bloquear el país, el mismo día que Sébastien Lecornu, un allegado del presidente Emmanuel Macron, se estrena como primer ministro, el cuarto que tiene Francia en menos de dos años.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El Comité Permanente Conjunto de Comercio, Industria y Banca de Tailandia ha anunciado que la economía del país ha entrado en una etapa de desaceleración, y espera que se expanda alrededor del 1%.

(foto)(vídeo)

Amberes (Bélgica).- Cinco helicópteros de la Fuerza Aérea belga sobrevolaron este miércoles el puerto de Amberes con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, el primer ministro Bart De Wever y la alcaldesa, Els van Doesburg, a bordo, para evaluar sus puntos débiles y estratégicos en materia de defensa y criminalidad.

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- Todas las semanas decenas de dominicanos aterrizan en Santo Domingo tras ser deportados de Estados Unidos, dejando atrás familias, hogares y el sueño de conseguir un mejor futuro

(foto)(vídeo)

Johannesburgo.- La policía sudafricana lanzó una granada aturdidora para dispersar a manifestantes del barrio de Westbury, que protestaban este miércoles por la falta de agua tras más de dos semanas sin servicio en la zona.

(foto)(vídeo)

París.- Miles de personas se concentraron este miércoles en la plaza de la República de París para protestar contra el presupuesto de austeridad impulsado por el Gobierno saliente. La movilización fue convocada por el colectivo en línea Bloquons Tout, que instó a paralizar el país con acciones simbólicas.

(foto)(vídeo)

Lanzarote.- Un pesquero con bandera marroquí ha ardido este miércoles en la costa de Órzola, en el norte de la isla canaria de Lanzarote, tras encallar de madrugada en una baja de fondos rocosos con cinco hombres a bordo, que han sido puestos a salvo.

(foto)(vídeo)

Karachi.- La provincia pakistaní de Sindh se encuentra en alerta máxima tras las devastadoras lluvias monzónicas que han golpeado el país desde finales de junio, según informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

(foto)(vídeo)

París.- Una de las ocho primeras calculadoras mecánicas de la historia, creada por el joven Blaise Pascal en 1642, saldrá a la venta por primera vez el próximo 19 de noviembre en la casa de subastas Christie’s de París, con un valor estimado entre dos y tres millones de euros.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Cientos de visitantes apreciaron este miércoles los aviones exhibidos en la Exposición de Aviación Comercial Rusa 2025 (RUBAE), inaugurada en el Centro de Aviación Comercial Vnukovo-3. El evento reúne modelos y novedades de la aviación civil.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Mario Escobar y Dolores Bazaldúa hablan con EFE sobre el estreno del documental ‘Debanhi ¿quién mató a nuestra hija?’ de HBO Max que busca dar nuevas respuestas y reflexionar sobre el proceso lleno de dudas, cobertura mediática y presión social del caso.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Madrid volverá a convertirse en capital de la moda con la celebración de Madrid es Moda (MeM) y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), dos grandes citas que se celebrarán del 13 al 21 de septiembre y en las que creadores y firmas presentarán su propuestas para encontrar la ansiada internacionalización.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La reina más famosa de Egipto resucita a partir del 12 de septiembre en ‘Cleopatra, la Exposición Inmersiva’, una nueva experiencia sensorial ubicada en Nave 16 de Matadero (Madrid) que repasa su historia, desmiente mitos y, por primera vez, emplea tecnología holográfica.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Alejandro Amenábar ha asegurado a EFE este miércoles que desde que hace muchos años declaró que era gay «nunca» había sentido homofobia, «pero de pronto hay un pequeño pollo alrededor» de la película ‘El cautivo’, que este viernes se estrena, «cuando yo ni siquiera estoy planteando que Cervantes fuera homosexual», subraya.

(foto)(vídeo)

Londres.- La vida y obra del cantante británico David Bowie contará con un espacio de homenaje e investigación permanente en el nuevo edificio del museo Victoria & Alberto (V&A) de Londres, en el que se reúnen más de 90.000 objetos del archivo del artista, como documentos, instrumentos, vestidos y otras piezas nunca antes vistas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Xabi Alonso recuperó este miércoles, para el tercer entrenamiento de la semana, a los primeros internacionales tras el parón, con Carvajal, Huijsen, Courtois, Brahim, Rüdiger y Arda Güler trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros que se quedaron en Madrid.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El español Toni Bou (Montesa Honda) sumó el pasado fin de semana su trigésimo octavo título mundial de trial, el último de ellos al aire libre, pero el piloto de Piera (Barcelona) sigue sin ver el final de su camino en la competición.

(foto)(vídeo)

Sevilla (España).- El centrocampista francés Batista Mendy ha declarado este miércoles, en su presentación como futbolista del Sevilla, que va a militar en «el club más grande» en el que ha «estado en toda» su carrera y ha confesado que le pareció «increíble que estuvieran interesados» en sus servicios.

(foto)(vídeo)

Sevilla (España).- El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha manifestado este miércoles que el club ha completado este verano «un mercado responsable», como para «sentirse satisfecho», debido al «contexto económico complicado» en el ha debido desenvolverse.

(foto)(vídeo)

Las Rozas (España).- La nueva seleccionadora de fútbol, Sonia Bermúdez, aseguró este miércoles que con su llegada al cargo “comienza de cero” un nuevo proyecto y que su deseo es “traer a las mejores” jugadoras para pedirles que tengan “la máxima exigencia y compromiso” y elogió a la futbolista Jenni Hermoso, a la que definió como «una leyenda».

(foto)(vídeo)

