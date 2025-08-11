Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 ago (10.00 GMT)

Gaza.- «Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz», así arranca la carta de despedida del periodista Anas al Sharif del canal catarí Al Jazeera, que dejó escrita meses atrás ante el temor de que Israel lo matara.

Barcelona (España).- La Policía Nacional ha desarticulado en Cataluña un entramado de empresas dedicadas a la importación y comercialización internacional de muebles de diseño exclusivo falsificados, en una operación en la que han requisado 6.000 piezas falsas con un valor en el mercado de 500.000 euros y han detenido a dos personas.

Londres.- Gran parte del Reino Unido entra esta semana en la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que superarán los 30 grados Celsius, informó este lunes la Oficina de Meteorología británica (MET, por sus siglas en inglés).

Montemiletto (Italia).- Un hombre de 58 años ha sido detenido en Montemiletto, provincia de Avellino, acusado de provocar un vasto incendio que el pasado sábado 9 de agosto devastó varias hectáreas de bosques y unas 130 plantas de un olivar privado en las áreas de Sant’Eusebio y Bosco. La investigación de los Carabinieri.

Puerto del Rosario,Fuerteventura (España).- César Méndez salió más tarde ese día de su casa para ir a trabajar; cuando fue a subirse al coche lo pararon, lo pusieron contra la pared y lo esposaron. Había caído en la redada antimigratoria de Trump que le condenaba a dejar Estados Unidos tras 20 años residiendo en el país.

Yakarta.- Perú e Indonesia firmaron este lunes un acuerdo de asociación económica conocido como CEPA para fomentar el comercio y la inversión bilateral durante la visita a Yakarta de la presidenta peruana, Dina Boluarte.

