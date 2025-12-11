Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 dic (11.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 11 dic (EFE).-

Oslo.- La líder opositora venezolana María Corona Machado, Nobel de la Paz de este año, declaró este jueves en Oslo en rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea «libre» y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos «que han tenido que huir del país».

(foto)(vídeo)

Oslo.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó este jueves que su país «ya ha sido invadida» por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el «régimen» de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

(foto)(vídeo)

Surin (Tailandia).- El enfrentamiento que Tailandia y Camboya mantienen en su frontera común por quinto día consecutivo deja al menos 22 muertos –12 del lado tailandés y 10 del camboyano–, mientras se esperan posibles llamadas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha ofrecido mediar, como hizo en la última oleada de violencia el pasado julio.

(foto)(vídeo)

Portugal.- El gestor cultural Natalio Grueso, detenido la semana pasada en Portugal después de permanecer más de dos años huido de la Justicia para eludir una pena de ocho años de cárcel, mantenía «un perfil bajo y discreto» en la localidad pesquera de Olhão, en el Algarve portugués, al sur del país, ha informado este jueves la Dirección General de la Guardia Civil.

(vídeo)

Logroño (España).-La Policía Nacional española libera a 7 mujeres explotadas sexualmente en Logroño. La organización captaba a mujeres procedentes de Brasil mediante falsas ofertas para trabajar en España.

(vídeo)

Bruselas.- El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, afirmó este jueves que la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la pesca en el Mediterráneo durante 2026, que contempla que la flota española de esas aguas salga a faenar 9,7 días al año, «parece de otro planeta».

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La Federación Nacional de los Profesores (FENPROF) asegura que «una parte significativa» de los colegios está cerrada este jueves por la huelga general en Portugal contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha).

(foto)(vídeo)

Akita (Japón).- Las autoridades de la prefectura de Akita, en el norte de Japón, una de las más castigadas por la oleada récord de ataques de oso, pidieron este jueves al Gobierno central que adopte un papel más activo en la batalla contra estos animales ante los recursos limitados a nivel regional.

(foto)(vídeo)

San Juan (Filipinas).- La ciudad de San Juan, Filipinas, con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), ha llevado a cabo este jueves un programa de gestión de residuos con trabajadores de la ciudad.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- La Unesco inscribió este jueves el delineado árabe tradicional, conocido como kohl, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental que ocurre esta semana en la India.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.