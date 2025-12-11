Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 dic (15.00 GMT)

13 minutos

Madrid, 11 dic (EFE).-

Oslo.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado pidió este jueves ayuda a «los países democráticos» para bloquear los ingresos que sostienen «la estructura represiva del régimen» de Nicolás Maduro.

Oslo.- La líder opositora María Corina Machado aseguró en una rueda de prensa en Oslo que hay toda una generación de jóvenes en Venezuela que «no han conocido la democracia ni han vivido en libertad» pero que están «preparados para dar la vida» para liberar al país.

Oslo.- La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este jueves al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por el “apoyo extraordinario” de su país, tanto en el respaldo a los comicios que, asegura, ganó Edmundo González, como en la protección de las actas que darían ese triunfo.

Gaza.- El temporal que afecta a Gaza desde el miércoles causó este jueves, tras las lluvias durante la noche, numerosas inundaciones en los campamentos de refugiados de la ciudad de Gaza (norte), donde la población trata de secar sus pertenencias y achicar agua de sus tiendas de campaña mientras camina por suelos enfangados.

Berlín.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que la estrategia de seguridad de EE. UU., ampliamente criticada por sus apreciaciones sobre Europa, sí que contiene un claro compromiso de Washington con la seguridad del continente.

Leópolis (Ucrania).- El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, expresó este jueves desde la ciudad ucraniana de Leópolis su confianza en que pueda encontrarse “en un plazo razonable” un compromiso para que Hungría retire su veto a la apertura de las negociaciones sobre los seis grupos de capítulos de requisitos para el ingreso de ucrania en la UE.

Berlín .- El canciller alemán Friedrich Merz ha ofrecido este jueves una rueda de prensa junto al ministro de Finanza, Lars Klingbeil, la ministra de Trabajo, Baerbel Bas, y el primer ministro de Baviera, Markus Soeder, tras una reunión en Berlín.

La Paz.- El expresidente de Bolivia Luis Arce, detenido el miércoles, pasó la noche en una celda policial, donde este jueves aguarda que se defina su situación jurídica dentro de la investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando fue ministro en el Gobierno de Evo Morales.

Tegucigalpa- Tras acusaciones de irregularidades durante el escrutinio de los votos de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, se espera que próximamente se confirme el inicio del recuento de más de 2.700 actas que presentaron «inconsistencias» y que podrían decantar la presidencia para alguno de los dos candidatos conservadores, muy ajustados en el recuento.

Bogotá.- Rueda de prensa en el ministerio del trabajo para la concertación de Políticas Salariales y laborales del salario mínimo del 2026.

La Habana.- El Gobierno cubano publicó este jueves en la Gaceta Oficial una serie de normativas que oficializan el uso de divisas extranjeras en la isla, formalizando la dolarización creciente impulsada desde el Ejecutivo en medio de la grave crisis que sufre el país.

Ginebra.- La ministra española de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, calificó este jueves de «inhumana» la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) contraria a la ampliación de los permisos por fallecimiento y por cuidados paliativos, que ha paralizado la mesa de diálogo entre ambas partes.

Ginebra.- La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señaló en referencia a la detención este miércoles de la exmilitante socialista Leire Díez y a otras noticias que estos días surgen en España en relación con casos de presunta corrupción que echa en falta la presentación de propuestas para combatir estos actos delictivos.

Provincia de Oddar Meanchey (Camboya).- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnviracul, dijo este jueves que «explicará y aclarará» al presidente Donald Trump la situación con Camboya si este le llama, como anticipó que haría el dirigente de EE.UU., tras varios días de enfrentamientos que han causado al menos 22 fallecidos y decenas de heridos.

Yakarta.- El primer ministro de Timor Oriental, Xanana Gusmao, se encuentra este jueves de visita en la Secretaría de la ASEAN en Yakarta, después de que su país fuese admitido tras la cumbre celebrada el pasado octubre en Kuala Lumpur.

Bruselas.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirmó este jueves que España presentará candidatura para algunos de los puestos que se renovarán en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) en los próximos años puesto que el país quiere mantener representación en el organismo.

Roma.- El fundador y director de Open Arms, Óscar Camps, denunció este jueves en Roma «la decisión política europea» de convertir el Mediterráneo «en una fosa común» mediante «la inacción deliberada» en materia migratoria y la «persecución» a las ONG que, como su organización, se dedican al rescate de migrantes en el mar.

Bruselas.- El pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) dio este jueves luz verde al dictamen presentado por Asturias para proteger el sector europeo del acero ante la pérdida de competitividad causada por los elevados costes de la energía y para favorecer la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Bruselas.- La Unión Europea acordó este jueves conceder 9 años de exclusividad a las farmacéuticas sobre las patentes de los nuevos medicamentos, con la posibilidad de extenderlos hasta los 12 bajo ciertas condiciones, antes de que la competencia pueda introducir los genéricos en el mercado.

Bruselas.- La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca) rechazaron este jueves las posibilidades de pesca para 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo propuestas por la Comisión Europea (CE), mientras los ministros de los Estados miembros se reúnen hoy y mañana en Bruselas para cerrar un acuerdo.

Lisboa.- El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, aseguró que la huelga general que se celebra este jueves en Portugal está teniendo una «gran participación» tanto en el sector público como el privado en sus primeras horas.

Lisboa.- La participación de los profesionales de la Sanidad en la huelga general que este jueves se desarrolla en Portugal está siendo de «más del 90 %», aseguró a EFE el presidente del Sindicatos de los Médicos de la Zona Sur (SMZS), André Gomes.

Lisboa.- Vuelos cancelados, mostradores de facturación vacíos y una significativa reducción de los pasajeros son el paisaje que deja la huelga general convocada en Portugal en el aeropuerto de Lisboa, donde este jueves reina una cierta tranquilidad.

Nairobi.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este jueves de que el planeta «está sometido a presiones nunca vistas» en el terreno medioambiental.

Nairobi.- El presidente de Kenia, William Ruto, pidió este jueves en Nairobi acciones concretas para atajar la «triple crisis» medioambiental que sacude al planeta: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la polución.

Nairobi.- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, abogó este jueves en Nairobi por un multilateralismo que produzca «soluciones sostenibles para un planeta resiliente».

Astaná.- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, destacó hoy al reunirse con su colega iraní, Masoud Pezeshkian, que el comercio bilateral ha aumentado un 40 % en los primeros diez meses del año.

Waterloo (Bélgica).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario de Relaciones Políticas de esta formación, Gorka Elejabarrieta, se han reunido este jueves en Waterloo (Bélgica) con el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles un portal para solicitar a la «tarjeta dorada Trump», el documento que el mandatario presentó como un mecanismo para atraer a personas interesadas en establecerse en el país y obtener privilegios equiparables a los de los residentes permanentes por un precio de un millón de dólares.

Nueva Delhi.- La Unesco inscribió este jueves dos ampliaciones del patrimonio inmaterial de Japón: el arte tradicional del papel japonés y las técnicas tradicionales para conservar la arquitectura de madera, que incorporan nuevas comunidades de artesanos, durante la evaluación del Comité Intergubernamental que tiene lugar en Nueva Delhi.

Ciudad de México.- Entrevista con los productores de Stranger Things, Iñaki Fernández y Greg Lombardo, por la experiencia que inaugurarán en Ciudad de México el 11 de diciembre

Nueva Delhi.- La Unesco inscribió este jueves los conocimientos tradicionales sobre la fabricación de yurtas, las viviendas nómadas de Asia Central, incorporando a Uzbekistán y a los artesanos de Karakalpakstán a un elemento que ya reconocía a Kazajistán y Kirguistán.

Aldea del distrito de Ganderbal, Cachemira (India).- La fabricación de artículos de mimbre es una artesanía centenaria en la Cachemira india, que no utiliza productos químicos, está en declive aunque hace años fue una parte fundamental de la industria artesanal de la región.

París.- Un violín creado por uno de los lutieres más importantes de la historia, Bartolomeo Giuseppe Guarneri, conocido como Del Gesù, será vendido el 16 de diciembre en París con un precio estimado entre 2 y 2,5 millones de euros, informó este lunes la casa de subastas Artcurial.

Santa Cruz/La Paz.- La vida en los pueblos amazónicos ese ejja, tacana, yaminahua y machineri se muestra en la exposición Etseasa Medi, que significa ‘nuestra tierra’ en lengua tacana y que busca acercar las costumbres, sabiduría y relación con la naturaleza de estas culturas con el mundo urbano en Bolivia.

Moscú.- El Museo Pushkin de Moscú inauguró hoy la exposición antológica ‘Marc Chagall. La alegría de la atracción terrenal’, la primera en casi cuatro décadas, con ánimos de demostrar que el pintor, reconocido por la ligereza de sus imágenes, tenía los pies bien firmes sobre la tierra.

Madrid.- «El Titanic cabe en un pintalabios, pero yo no quepo en el ‘Lux Tour’ de Rosalía», ironiza este jueves uno de los miles de comentarios en redes tras la apertura oficial de la taquilla de la gira de la catalana que, como últimamente en todo evento de alta demanda, parece dejar más frustración que entradas.

Talavera de la Reina (España).- El CF Talavera ha puesto a la venta las entradas para el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey con el Real Madrid, que se disputará el próximo 17 de diciembre en el estadio municipal El Prado.

Barcelona (España).- La plantilla del FC Barcelona se ha entrenado este jueves en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva con la mente puesta en el partido liguero contra Osasuna de este sábado en el Spotify Camp Nou.

Barcelona (España).- Eric Garcia (Martorell, Barcelona, 2001) ha firmado su nuevo contrato con el FC Barcelona por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031.

Madrid.- El piloto español Isidre Esteve afronta su vigésima primera participación en el Rally Dakar con la certeza de no estar entre los aspirantes al podio, algo «reservado a algunos pocos pilotos», pero con la ambición de lograr «una buena posición», que, según él, sería «estar más cerca del diez que del 20».

Madrid.- Los hermanos Marc y Álex Márquez, recibidos este jueves por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, consideran que, pese a competir por el título mundial de MotoGP entre ellos, la histórica temporada les ha «acabado uniendo».

