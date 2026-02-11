Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 feb (11.00 GMT)

Madrid, 11 feb (EFE).-

Toronto (Canadá).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar «devastado» por el tiroteo de este martes en la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste del país, que ha dejado al menos diez personas muertas, y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas.

Canadá.- El premier de Columbia Británica, David Eby, describió el ataque ocurrido en una escuela de Tumbler Ridge, donde fallecieron al menos 9 personas, más el tirador, que se suicidó, como una «tragedia inimaginable», expresando su profundo pesar por las vidas perdidas y el impacto devastador en la pequeña comunidad al oeste del país.

París.- Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Daca.- Bangladés apura este miércoles las horas previas a unas elecciones generales diseñadas para enterrar la sombra del fraude sistemático, bajo el escrutinio de una misión internacional sin precedentes que duplica a la de los últimos comicios y que busca el retorno del país a la senda democrática

Bangkok.- Tailandeses se manifestaron este miércoles a las afueras de la Comisión Electoral del país para exigir un recuento nacional de votos tras las elecciones llevadas a cabo el pasado domingo.

Pekín.- Un Xi Jinping más relajado, sonriente con los niños y cercano a las personas mayores, así se muestra al líder del gigante asiático en recientes imágenes publicadas por la cadena CCTV.

Madrid.- La Bolsa española se da la vuelta, baja el 0,4 % y arriesga el nivel de los 18.000 puntos a mediodía, en una jornada en la que el foco de atención del mercado estará puesto en el informe de empleo de enero en Estados Unidos, un dato clave para la Reserva Federal (Fed).

Madrid.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que «siempre» se ha mirado a Estados Unidos con «admiración por ser el principal faro del mundo libre» y ha asegurado que el «nuevo orden mundial» tiene que alejarse de «la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía» que «han llegado demasiado lejos».

Mesa América.- Un temblor de magnitud 4.8, con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, sacudió al oriente colombiano en la madrugada de este miércoles, sin dejar ningún reporte de daños ni victimas.

Hanói.- La ciudad de Hanói se prepara para la celebración del Año Nuevo lunar, también conocido en Vietnam como Tet, que se espera comience el próximo 17 de febrero, y que es una de las festividades más grandes del país.

Los Ángeles (EE.UU.).- Adentrarse en la obsesión más profunda que un ser humano puede experimentar guió la interpretación de Jacob Elordi en ‘Wuthering Heights’, la más reciente adaptación del clásico del romanticismo bajo la dirección de Emerald Fennell, junto a Margot Robbie.

Londres.- El mundo de Aardman, del que forma parte ‘Wallace y Gromit’; ‘Chicken Run’ o la oveja Shaun’, se abre a sus seguidores con una exhibición inédita que les lleva detrás de las escenas en el Young V&A (la ‘antena infantil’ del Victoria & Albert Museum) hasta el próximo mes de noviembre.

Berlín.- Amy Adams, Juliette Binoche, Elle Fanning, Channing Tatum, Pamela Anderson y Ethan Hawke son algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja de la Berlinale en su 76ª edición que abre este jueves y que, además de entregar el Oso de Oro de Honor a Michelle Yeoh, tendrá como reclamo musical a la cantante Charlie XCX.

Livigno (Italia).- José María Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), que afronta en ese cargo sus tercera cita olímpica en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), declaró a EFE en Livigno, donde este jueves se disputarán las pruebas de snowboard en las que los deportistas de su federación apuntarán alto, que «pase lo que pase», España tiene «a los mejores ‘riders’ del mundo».

