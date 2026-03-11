Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 feb (11.00 GMT)

Madrid, 11 feb (EFE).-

Teherán.- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea «siempre defenderá» los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional, y recalcó que el bloque comunitario «se fundó como un proyecto de paz».

(vídeo)(foto)

Santiago de Chile.- El presidente saliente de Chile, el progresista Gabriel Boric, recibió este martes en el Palacio de La Moneda (sede del Gobierno) al rey Felipe VI de España, que asistirá mañana a la toma de posesión de José Antonio Kast.

(vídeo)(foto)

Yakarta.- Varios miembros y ministros del Gobierno indonesio se han reunido este miércoles en Yakarta para discutir la prohibición de las plataformas de redes sociales a los ciudadanos menores de 16 años con el objetivo de proteger a los niños en línea y de contenido dañino.

(vídeo)

Lyon (Francia).- Lyon, la ciudad francesa más emblemática conquistada por la oleada ecologista de las municipales de 2020, va a las urnas el 15 de marzo con más carriles-bici y menos contaminación, pero en medio del malestar de parte de la población, que reprocha a la Alcaldía falta de diálogo y de haber minado la economía.

(vídeo)(foto)(audio)

Perpiñán (Francia).- Perpiñán, la ciudad del sur de Francia, la más grande nunca gobernada por la ultraderecha en Francia, se presenta como laboratorio para un partido que aspira a dar un salto adelante en las municipales de marzo.

(vídeo)(foto)

Seúl.- Activistas medioambientales han organizado este miércoles en Seúl una protesta para conmemorar el desastre nuclear de la central Fukushima Daiichi en Japón que cumple 15 años.

(vídeo)(foto)

Goma (República Democrática del Congo).- Una trabajadora francesa de UNICEF, identificada como Karine Buisset, y otras varias personas han muerto en un ataque con drones atribuido al ejército de la República Democrática del Congo, según Lawrence Kanyuka, portavoz de la Alianza Fleuve Congo y del movimiento rebelde M23.

(vídeo)(foto)

Madrid.- La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha logrado la localización y la detención en Tuluá (Colombia) de un hombre reclamado por un juzgado de Tafalla (Navarra) por un delito de agresión sexual cometido en 2020.

(vídeo)

Málaga (España).- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal y ha intervenido 1.500 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil, operación que se ha saldado con la detención de cinco personas.

(vídeo)

Madrid.- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un prófugo buscado por las autoridades peruanas por un delito de secuestro y extorsión a personas que en su mayoría tenían antecedentes por tráfico de drogas, mientras que en España se dedicaba a la comisión de hurtos.

(vídeo)

Bombay (India).- La ciudad de Bombay, en India, está sufriendo escasez en el suministro de gas debido a la irrupción en la cadena de suministro derivada del conflicto en Oriente Medio.

(vídeo)(foto)

Rabat.- Exposición de arte dedicada a la caligrafía marroquí del calígrafo Mohamed Qarmad

(vídeo)(foto)

Washington.- La popular serie de animación japonesa ‘Yu-Gi-Oh!’ acusó este miércoles a la Casa Blanca de utilizar sin permiso unas imágenes del programa en un vídeo propagandístico sobre el Ejército estadounidense publicado en la red social X, en plena guerra con Irán.

(vídeo)

París.- ‘El Arquitecto’, película francesa que narra la construcción del Arco de La Defensa a las puertas de París, un proyecto marcado por contratiempos y que cambió la panorámica de la capital francesa, se estrena este viernes en España.

(vídeo)(foto)(audio)

Madrid.- «Mamá se arrojó por la ventana de un cuarto piso once años antes de tenerme. Así comienza ‘Las huérfanas’, la novela de la colombiana Melba Escobar, basada en hechos reales y en la que reconstruye la memoria de su familia, marcada por una madre diva, muy especial, que se resistió al papel de madre abnegada.

(vídeo)(foto)(audio)

Madrid.- Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Marcos Llorente mostraron su satisfacción tras la victoria por 5-2 contra el Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

(vídeo)(foto)(audio)

Madrid.- La atleta paralímpica Desirée Vila perdió su pierna a los 16 años por una negligencia médica. Lejos de hundirse, su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y superación que ahora cuenta en el documental ‘Ganas de vivir’ en el que desgarra una lucha en la que tuvo que “aprender a perdonar para pasar página y seguir avanzando a pesar de que una parte tuya se quede ahí».

(vídeo)(foto)(audio)

