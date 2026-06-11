Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 jun (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 11 jun (EFE).-

Oriente Medio.- Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informaron este miércoles que los ataques ejecutados contra Irán fueron centrados en capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea.

(vídeo)

Newtownabbey (Reino Unido).- La ciudad de Belfast y poblaciones vecinas del norte de Irlanda vivieron este miércoles la segunda noche consecutiva de disturbios protagonizados por jóvenes, en protesta por el apuñalamiento el lunes de una persona a manos de un inmigrante sudanés que está detenido.

(foto)(vídeo)

Cachemira (Pakistán).- Soldados del ejército pakistaní y familiares asistieron este jueves al funeral de las víctimas tras el accidente del helicóptero Mi-17 de la Aviación del Ejército de Pakistán cerca de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Un tribunal de Tailandia condenó este jueves a muerte a dos hombres por el atentado de 2015 en el templo de Erawan, en uno de los barrios comerciales de Bangkok, donde la explosión de una bomba dejó 20 muertos y cerca de 126 heridos.​

(foto)(vídeo)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, avanzó un 0,06 % este jueves, tras arrancar la sesión con pérdidas, gracias al impulso de las empresas de semiconductores.

(foto)(vídeo)

Toledo (España).- Unos doscientos años de la historia naval de España, en concreto los siglos XVI y XVII con episodios como la Batalla de Lepanto, se pueden consultar desde este viernes en el Portal de Archivos Españoles, dependiente del Ministerio de Cultura, gracias a la labor de documentación y digitalización del Archivo Histórico de la Nobleza, con sede en Toledo.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Tras su visita de dos días a Cataluña, el papa León XIV ha despegado a las 08:45 horas de este jueves del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat rumbo a Canarias, última etapa de su viaje a España.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.