Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 11 jun (EFE).-

Teherán.- La agencia progubernamental iraní ISNA difundió hoy imágenes de lo que identificó como «imágenes de los ataques con misiles del Cuerpo Aéreo de la Guardia Revolucionaria contra las bases estadounidenses en la región».

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Golfo Omán.- El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) difundió hoy imágenes del bombardeo por parte de sus fuerzas de un barco en el golfo de Omán que, según indican las fuentes militares «estaba violando el bloqueo contra Irán tratando de transportar petróleo iraní».

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Newtownabbey (Reino Unido).- La viceprimera ministra norirlandesa, Emma Little-Pengelly, dijo este jueves que las escenas de violencia vistas anoche en la provincia británica ha dejado a esta comunidad «consternada y horrorizada», después de que jóvenes encapuchados lanzaran ladrillos y cócteles molotov contra la policía.

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Londres- El ministro de Defensa británico, John Healey, presentó este jueves su dimisión, una decisión que tomó a todo el mundo por sorpresa.

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Arguineguín (Gran Canaria, España).- León XIV ha criticado este jueves a Europa en materia migratoria porque «no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios».

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Beirut.- Desplazados por la guerra en Líbano continúan viviendo en la calle tras más de 100 días de conflicto pese al supuesto alto el fuego y con una escalada en la región en las últimas horas, imposibilitando aún más el regreso de estas personas a sus hogares.

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Kiev.- Ucrania celebra este jueves por primera vez en la historia el Día de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados, también conocidas como las «fuerzas de drones», después de que el presidente del país, Volodímir Zelenski, instituyera en la víspera este hito simbólico en el calendario para reconocer el papel esencial que están teniendo los drones en esta guerra.

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Kiev.- Familiares, amigos y compañeros rindieron homenaje hoy en la Plaza de la Independencia de Kiev al voluntario colombiano Jan Sebastian Restrepo Mazo, fallecido durante combates en la región de Zaporiyia.

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Ahmedabad (India).- Familiares y allegados se preparan para conmemorar el aniversario del accidente del Boeing 787 de Air India, que se estrelló el 12 de junio de 2025 en la zona de Meghaninagar, Ahmedabad, India, mientras transportaba a 242 pasajeros en dirección a Londres.

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Berlín.- Profesionales del sector sanitario y representantes sindicales se manifestaron este jueves ante la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, para reclamar más apoyo a los hospitales y expresar su rechazo a una reforma impulsada por el Gobierno alemán que, según denuncian, amenaza la estabilidad financiera de los centros de salud.

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Srinagar (India).- Miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cachemira (ATVK) se han manifestado este jueves por la muerte de al menos 15 personas en la parte pakistaní de Cachemira durante los enfrentamientos por reservar 12 escaños para refugiados en las próximas elecciones regionales.

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Caracas.- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, durante la cual tendrá lugar la primera discusión del proyecto de ley para la actividad ganadera y la segunda de la propuesta de ley para el fomento y promoción del cacao.

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Ciudad de México.- Miles de manifestantes fueron contenidos por un fuerte operativo policial cuando intentaban avanzar hacia el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), donde en unas horas se celebrará la inauguración del Mundial 2026, en busca de visibilizar la situación que enfrenta el país con más de 133.000 personas desaparecidas.

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Jerusalén.- Investigadores israelíes han descubierto al sur de la ciudad de Haifa una cueva del Paleolítico Inferior con una antigüedad estimada de entre 250.000 y 400.000 años, considerada un hallazgo excepcional por su elevado estado de conservación. Los expertos destacan que la cavidad permaneció sellada durante cientos de miles de años, lo que ha permitido preservar intactos valiosos vestigios de una de las etapas menos conocidas de la Prehistoria.

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Moscú.- La Galería Tretiakov de Moscú inauguró este jueves una exposición de pintura clásica rusa de los siglos XVIII y XIX que rinde homenaje a los destacados coleccionistas y filántropos Fiódor Prianíshnikov y Kozma Soldatiónkov a través de cuadros, materiales de archivo y documentos históricos.

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Katmandú.- Autoridades llevan a cabo trabajos de conservación de la cúpula del Swayambhu Mahachaitya en Katmandú con el fin de reducir el peso que ejerce sobre la estructura y así mejorar la integridad del monumento y reducir el daño recibido durante un potencial desastre natural.

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Londres.- El Real Observatorio de Greenwich, en Londres, presenta «Mirror Moon», una escultura de dos metros de diámetro que reproduce la superficie lunar mediante acero inoxidable pulido y datos topográficos de alta precisión proporcionados por la NASA. La obra, que podrá visitarse a partir del 12 de junio, ofrece una reinterpretación artística del satélite terrestre combinando ciencia, arte y tecnología.

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Barcelona (España).- El artista mallorquín, Miquel Barceló, ha presentado este jueves en la galería Artur Ramon Art una exposición centrada en la obra gráfica que ha realizado en Barcelona desde 2010, con una selección de una treintena de grabados que muestran su investigación matérico-experimental junto a los impresores Joan Roma y Takeshi Motomiya.

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Barcelona (España).- Un set de Lego con más de 12.000 piezas permitirá la construcción a escala de la basílica de la Sagrada Familia en conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

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Bombay (India).- Un artista callejero pinta un retrato de los jugadores de fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, para recibir el Mundial de Fútbol Masculino 2026, que comenzará este 11 de junio en México.

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Washington.- El excampeón de Bellator y contendiente del peso ligero de la UFC, Michael Chandler, participó este miércoles en el día de prensa de UFC Freedom 250 en Washington, D.C., donde compartió escenario con varias de las principales figuras de una cartelera histórica que se celebrará el próximo 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca.

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Washington.- El Jardín Sur de la Casa Blanca se prepara para convertirse en el escenario de uno de los eventos deportivos más inusuales de la historia estadounidense: UFC Freedom 250, una cartelera de artes marciales mixtas que se celebrará el próximo 14 de junio en pleno corazón de Washington.

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Bilbao (España).- El Athletic Club ha confirmado sus tres primeros amistosos de pretemporada, que servirán al nuevo técnico, el alemán Edin Terzic, para estrenarse en el banquillo rojiblanco con una gira ante equipos vizcaínos en la que se enfrentará al Derio, al Leioa y al Sestao River.

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Ciudad de México.- A menos de 24 horas de que ruede el balón en el partido inaugural de la Copa del Mundo en Ciudad de México, este miércoles fue inaugurada la exposición ‘Cuando España jugó en México. Historias de goles, migración y hermandad’, una muestra que repasa la huella de futbolistas españoles en el país y cómo el exilio contribuyó a reforzar varios clubes mexicanos.

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Caracas.- Venezolanos seguirán en pantalla gigante en el municipio caraqueño de Chacao la inauguración del Mundial 2026.

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alm/EFE

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