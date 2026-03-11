Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 mar (16.00 GMT)

Madrid, 11 mar (EFE).-

Jerusalén.- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos a Irán «continuará sin límite de tiempo» hasta que se logren «todos los objetivos» y se consiga «la victoria en la campaña».

Jerusalén.- El Ejército israelí aseguró este miércoles que ha completado una «nueva oleada de ataques» contra el Dahye, suburbio al sur de Beirut (Líbano) e histórico bastión de la milicia chií Hizbulá, según un comunicado de las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Washington.- El comandante del Mando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, afirmó este miércoles que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 5.500 objetivos dentro de Irán desde el inicio de la operación militar “Epic Fury”, incluyendo decenas de buques y una instalación de fabricación de misiles balísticos, en una campaña destinada a reducir la capacidad de Teherán para proyectar poder contra EE. UU. y sus aliados en Oriente Medio.

Teherán.- Irán advirtió este miércoles que no será posible bajar el precio del petróleo mediante «medidas artificiales» y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.

Estrecho de Ormuz (Emiratos Árabes Unidos).- La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía, clave para el transporte energético.

Teherán.- Miles de partidarios de la República Islámica marcharon este miércoles por el centro de Teherán entre gritos de «venganza» y «no a la rendición» mientras se escuchaban explosiones en las cercanías, en el funeral por varios altos cargos militares iraníes muertos en la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Járkov (Ucrania).- Al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un ataque ruso con un dron Shahed contra una infraestructura industrial civil de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el alcalde, Igor Teréjov.

Donetsk (Ucrania).- Soldados ucranianos han realizado un simulacro de evacuación de heridos durante un entrenamiento de medicina de combate, la invasión de Ucrania ha entrado en su quinto año con una fuerte presión de las tropas rusas en el frente de Donetsk.

Bedya (Cisjordania).- Según ha informado Defensa Civil, un gran fragmento de misil cayó sobre una casa de tres pisos en la localidad de Bidya, atravesando los tres pisos y provocando un incendio en el sótano.

Katmandú.- Nepal concluyó este miércoles el recuento final de las elecciones generales tras casi una semana de escrutinio, confirmando el terremoto político del partido Rastriya Swatantra (RSP), liderado por el exrapero Balendra Shah, que queda a un paso de una histórica mayoría de dos tercios en el Parlamento.

Santiago de Chile.- La senadora Paulina Nuñez, militante del conservador partido Renovación Nacional (RN) y cercana al expresidente Sebastián PIñera, fue elegida este miércoles como nueva presidenta del Senado, y será quien imponga este miércoles la banda presidencial al nuevo mandatario, el ultraderechista José Antonio Kast.

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reconoció este miércoles que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado «fuera del derecho internacional» aunque matizó que «tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares».

Roma.- El opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S) ha pedido este miércoles en el Senado a la primera ministra, Giorgia Meloni, que no permita el uso de las bases estadounidenses en Italia sacando unas gorras rojas similares a las usadas en la campaña de Donald Trump pero con el lema «No a la Guerra».

Berlín.- La ministra de Economía y Energía de Alemania, Katherina Reiche, anunció este miércoles que el Gobierno está dispuesto a liberar las reservas estratégicas de crudo, en línea con la petición de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó este miércoles prorrogar hasta el 3 de agosto de 2027 la exención a las normas de privacidad de la Unión Europea para facilitar la detección de contenido de abuso sexual a niños en internet, que expiraban el próximo 3 de abril y que ya se prorrogaron en 2024 y 2025.

Felixstowe (Reino Unido).- Los desvíos de envíos de contenedores han aumentado más de un 360 % a nivel global desde que se declaró cerrado el estrecho de Ormuz, según la empresa de análisis de la cadena de suministro project44.

Dakar.- La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Senegal empezó a debatir este miércoles un proyecto de ley del Gobierno para endurecer las penas contra las relaciones homosexuales, con el fin de elevar las condenas actuales, que van de uno a cinco años de prisión, a entre cinco y diez años.

Beirut.- El estadio de Beirut se ha convertido en refugio para los desplazados libaneses que sigue al alza, en medio de una campaña de las autoridades para tratar de movilizar recursos para lidiar con la crisis.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió este miércoles seguir rezando por la paz en Irán y en todo Oriente Medio y por las numerosas víctimas civiles y, sobre todo, muchos niños inocentes, en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

Johannesburgo (Sudáfrica).- Sudáfrica desplegó este miércoles soldados de la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) en las calles de Johannesburgo, casi un mes después de que el presidente del país, Cyril Ramaphosa, anunciara que el Ejército apoyaría a las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.

Cagliari (Italia).- El juicio a Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y acusado de maltrato a sus hijos, continuará este jueves en Italia con el testimonio de testigos y asistentes sociales, tras la anterior audiencia donde la española y su hijo mayor dijeron que el italiano les hizo vivir «un infierno».

Skopie.- Este miércoles se celebró una conmemoración en Macedonia del Norte para marcar el 83.º aniversario de la deportación de los judíos macedonios durante el Holocausto.

Bali/Banda Aceh (Indonesia).- Los ciudadanos de Indonesia continúan con la celebración de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, practicando ayuno desde el amanecer hasta la puesta de sol.

Ciudad Quezón (Filipinas).- Allegados de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante la guerra contra las drogas del Gobierno del exmandatario Rodrigo Duterte han participado este miércoles en una protesta en Ciudad Quezón, Filipinas, exigiendo justicia.

Peshawar (Pakistán).- Los ciudadanos y artesanos de la localidad de Peshawar, Pakistán, se están preparando para la celebración del Eid al-Fitr, día que marca el fin del mes sagrado del Ramadán y que se espera sea el próximo 20 o 21 de marzo, según el calendario lunar.

València.- Las fallas de la Sección Especial están aprovechando el buen tiempo y la tregua que ha dado la lluvia para levantar los ninots.

Barcelona.- Las obras de renovación del alcantarillado en el barrio barcelonés de la Ribera han sacado a la luz restos de calles y viviendas del antiguo barrio desaparecido tras el asedio de 1714, incluidos impactos de balas de cañón en algunas casas.

Madrid.- El Museo Lázaro Galdiano se ha llenado de trajes y tocados coloridos y estrambóticos fruto de la colaboración del diseñador Manuel Fernández y artistas como Ouka Lele, Eduardo Úrculo, Manolo Valdés o Agustín Ibarrola.

Madrid.- Aficionados del Manchester City aguardan en el centro de Madrid antes de encaminarse al estadio Santiago Bernabéu para ver el partido de Liga de Campeones entre su equipo y el Real Madrid.

Lisboa (Portugal).- El mediocentro del Mallorca Samu Costa, que a finales de 2024 debutó con la absoluta de Portugal y es uno de los centrocampistas referentes del campeonato español, asegura en una entrevista con EFE que su objetivo es ser convocado por la selección lusa para el Mundial 2026, donde quiere compartir vestuario con Cristiano Ronaldo.

