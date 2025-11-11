Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 nov (11.00 GMT)

Madrid, 11 nov (EFE).-

Odesa (Ucrania).- Un nuevo ataque ruso con drones ha dañado infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania, Ukrzaliznytsia, en la región de Odesa del sur del país, según ha informado el gobernador, Oleg Kiper.

Londres.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes a la BBC con una demanda «por no menos» de 1.000 millones de dólares si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones «difamatorias» en contra suya, tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021.

Pekín.- Los reyes de España, Felipe y Letizia, llegaron este martes a Pekín procedentes de Chengdu para la segunda parte de su visita de Estado a China, centrada en los actos institucionales y en la reunión que el monarca mantendrá este miércoles con el presidente chino, Xi Jinping.

Chengdú (China).- El rey de España, Felipe VI, visitó este martes acompañado del ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, la torre de control del aeropuerto de la ciudad china de Chengdú, desarrollada por la empresa española Indra y que es la primera torre integrada de control automatizado del país.

Chengdú (China).- El Parque Wangjianglou, uno de los lugares emblemáticos de la cultura en Chengdú y donde se concentran todas las especies de bambú de China, fue escenario este martes de un homenaje al poeta Antonio Machado con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, que ha presidido la reina Letizia.

Chengdú (China).- El rey de España, Felipe VI, destacó ante unos 400 empresarios en Chengdú la necesidad de que se resuelvan las dificultades que aún encuentran algunas de las empresas españolas en el ejercicio de su actividad en China y apostó por la confianza mutua, la apertura y la seguridad jurídica entre ambos países si se quiere una relación económica sólida y duradera.

Srinagar (India).- El auge en el número de gatos domésticos en la región de Srinagar, Cachemira india, ha provocado un incremento de casos de mordeduras a humanos.

Berlín.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, presenta junto a la presidenta de la Oficina Federal de Seguridad en Tecnología de la Información, el informe anual de 2025.

Dublín.- La izquierdista Catherine Connolly asume la presidencia de la República de Irlanda, un puesto principalmente representativo en el que sucede a Michael D. Higgins.

Colonia (Alemania).- Se celebra el pre-carnaval de Colonia.

Berlín.- Los grupos parlamentarios se reunen en el Bundestag, Parlamento alemán.

Berlín.- El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, da una rueda de prensa con Google sobre el plan de inversión de Alemania.

Bruselas.- El rey Felipe de Bélgica participa en los actos conmemorativos del 11 de noviembre.

Moscú.- Rusia presenta su primera plantaforma robótica antropomórfica con Inteligencia Artificial integrada.

Londres.- Se celebran los actos para conmemorar el Día del Armisticio.

El Cairo.- Se inaugura la exposición «Para siempre es Ahora» en las pirámides de Guiza.

Praga.- Se celebra el Día del Recuerdo.

