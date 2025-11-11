Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 nov (16.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 11 nov (EFE)

Taipéi.- Taiwán elevó este martes sus niveles de alerta y evacuó a más de 3.000 personas ante la llegada del tifón Fung-wong, una tormenta que, si bien se ha debilitado en las últimas horas, amenaza con dejar lluvias torrenciales en la mitad oriental de la isla.

Islamabad.- El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, informó este martes que la explosión ocurrida hoy en Islamabad frente a un juzgado fue un ataque suicida y causó al menos doce muertos e hirió a 27 personas.

Rafah (Gaza).- El Ejército de Israel demolió el domingo, tras recuperar el cadáver del soldado secuestrado Hadar Goldin, el túnel desde el que milicianos de Hamás le capturaron el 1 de agosto de 2024, anunciaron las fuerzas armadas en un comunicado este martes.

Kfar Saba (Israel).- El padre del exrehén y soldado Hagar Goldin, cuyo cuerpo estuvo retenido en Gaza durante más de 11 años, denunció este martes la «profunda decadencia moral que supuso el abandono» de su hijo, durante el funeral del mismo en el cementerio militar de Kfar Saba, en el centro de Israel.

Jersón (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este martes la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, para conmemorar el tercer aniversario de la recuperación por parte del Ejército ucraniano de esta urbe que había sido tomado por Rusia al comienzo de la guerra.

Berlín.- Alemania se ha convertido en el cuarto país en sufrir más ciberataques de grupos dirigidos por Estados extranjeros para intentar desestabilizar la nación mediante sabotaje, espionaje y la difusión de desinformación, denunció este lunes el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

Lisboa.- La alcaldesa de la ciudad española de Valencia, María José Catalá, insistió este martes en que su «prioridad política» es estar al frente de la ciudad cuando su formación, el Partido Popular (PP), busca un sucesor para el presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Durban (Sudáfrica).- Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, comparece ante el tribunal acusada de terrorismo en Durban, Sudáfrica, este martes.

Palma (España).- El propietario del bar Medusa Beach Club de la Playa de Palma, en España, cuyo derrumbe de una terraza ilegal causó la muerte de cuatro personas e hirió gravemente a otras seis en mayo de 2024, ha declarado por primera vez ante el juez de instrucción este martes, casi año y medio después del hundimiento.

Belgrado.- Cientos de personas protestan en Belgrado contra una ley que permite un proyecto de desarrollo inmobiliario en el emplazamiento del antiguo edificio del Estado Mayor, un lugar emblemático de la ciudad.

Skopie.- Autoridades francesas conmemoraron este martes el 106º aniversario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial en el cementerio militar francés de Skopie, donde reposan los restos de soldados caídos en suelo macedonio durante el conflicto.

Daca.- Partidarios y miembros de ocho partidos políticos islámicos, incluido Jamaat-e-Islami, se manifestaron este martes en Daca, para exigir al Gobierno la aplicación de la Carta de julio y la celebración de un referéndum nacional sobre dicha orden antes de las próximas elecciones parlamentarias.

Bucarest.- Soldados de la Guardia de Honor rumana han depositado este martes una corona de claveles rojos en el Monumento a los Héroes Caídos de Bucarest, en homenaje a las víctimas de las guerras de Irak y Afganistán, durante la ceremonia del Día del Veterano.

Bangkok.- Tailandia espera recibir 6,71 millones de visitantes extranjeros en los dos últimos meses de 2025 para alcanzar el objetivo anual del país de 33,4 millones de turistas en 2025.

Viena.- Cientos de personas se dejaron llevar este lunes por el ritmo del vals en el centro de Viena para inaugurar así la temporada del carnaval y de bailes en la capital austríaca, que espera atraer en los próximos tres meses a cifra récord de unas 600.000 personas a estos eventos.

Barcelona (España).- El exdelantero del Barcelona Leo Messi ha asegurado, en una entrevista al diario ‘Sport’, que tanto él como su familia echa mucho de menos la capital catalana y que su deseo es regresar algún día y volver a vivir en su casa de Castelldefels.

Barcelona (España).- La plantilla del primer equipo del Barça se ha entrenado este martes en la en la Ciudad Deportiva bajo las órdenes de Hansi Flick, que no ha contado con los internacionales convocados por sus respectivas selecciones.

