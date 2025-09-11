Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 sep (10.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 11 sep (EFE).-

Gaza.- Israel lanzó esta pasada noche una lluvia de bengalas sobre la ciudad de Gaza para avisar a la población de que debe desplazarse al sur, tal y como atestiguó EFE y confirmaron posteriormente fuentes del Ejército.

(foto)(vídeo)

Ciudad Quezón (Filipinas).- Ciudadanos filipinos se manifestaron este jueves en contra de la corrupción del Gobierno, después de que el jefe del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH) denunciara ante la Oficina del Defensor del Pueblo a unos 20 funcionarios y empleados por estar relacionados con presuntos proyectos irregulares de infraestructura para el control de inundaciones.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- Las calles de la capital de Katmandú amanecieron hoy bajo un estricto control militar, mientras el país comienza a hacer balance de las 48 horas de furia que forzaron la caída del Gobierno con al menos 31 muertos y más de 15.000 presos fugados.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, mantuvo este jueves un encuentro en Tokio con su homólogo japonés, Yoji Muto, durante el que apostaron por estrechar su cooperación y explorar nuevas áreas de colaboración ante los aranceles estadounidenses.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- Taipéi acoge entre el 10 y el 12 de septiembre la trigésima edición de la feria SEMICON Taiwán 2025, que tiene como lema: ‘Liderar con colaboración. Innovar con el mundo’.

(foto)(vídeo)

Heilongjiang (China).- Los seis trabajadores que permanecían atrapados en la mina de carbón Fuli, en la provincia nororiental china de Heilongjiang, fueron rescatados en la mañana local de este jueves tras casi 30 horas de labores de búsqueda y socorro.

(vídeo)

Beirut.- Unos 300 refugiados sirios residentes en el Líbano regresaron este jueves a su país de origen como parte de una nueva iniciativa de Naciones Unidas, que estima en más de 238.000 el número de retornos realizados este año partiendo del territorio libanés.

(foto)(vídeo)

Denpasar (Indonesia).- Comienza el juicio contra el australiano Lamar Aaron Ahchee por presunto tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de Denpasar, en Bali.

(foto)(vídeo)

Aranjuez (España).- Elsa Ibáñez, primer caso de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) infantil en España, ha cumplido su sueño y esta semana ha empezado a estudiar en la madrileña Universidad Rey Juan Carlos el grado de Psicología. «Yo quiero ser psicóloga criminóloga», afirma a EFE con la misma determinación con la que ha superado miles de obstáculos.

(foto)(vídeo)

Nairobi.- La fauna de Kenia genera millones de dólares cada año gracias a los safaris, pero más allá de los todoterrenos cargados de turistas con cámaras, donde termina el recorrido, empieza el conflicto: los animales salvajes rondan cerca de las comunidades que residen en zonas alejadas de los flashes.

(foto)(vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, asistieron este miércoles al preeestreno de ‘El cautivo’, la película del director Alejandro Amenábar sobre Miguel de Cervantes, que se celebró en el cine Callao de Madrid.

(foto)(vídeo)

Somabay (Egipto).- A orillas del mar Rojo, la ciudad resort de Somabay emerge como un destino centrado en acoger atletas de diferentes disciplinas en Egipto. Con el interés en acoger unos Juegos Olímpicos en la próxima década, esta población persigue el sueño de ser uno de los lugares escogidos en el país árabe para albergar este evento internacional.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.