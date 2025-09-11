Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 sep (15.00 GMT)

Caracas.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este jueves a los Gobiernos de Guyana y de Trinidad y Tobago de ser «vasallos» del Departamento de Guerra de Estados Unidos y de prestarse para «planes de agresión» del país norteamericano, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Fort Pierce (EE.UU.).- El Tribunal Federal Alto Lee Adams Sr. en Fort Pierce, Florida (EE. UU.), acoge desde este jueves el juicio contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo (PE) apoyó este jueves la propuesta de Bruselas para suspender parcialmente el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y frenar la ayuda bilateral comunitaria a este país, aunque no logró un consenso para referirse al asedio israelí en Gaza como un genocidio pese al intento de las fuerzas progresistas.

Sidi Bou Said (Túnez).- La flotilla Sumud -una iniciativa humanitaria con destino a Gaza- zarpó este jueves hacia el puerto tunecino de Bizerte tras anunciar su salida del puerto de Sidi Bou Said.

Kiev.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visitó este jueves Kiev, donde se reunió con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar de cuestiones de seguridad, inversiones, infraestructuras, sanciones a Rusia e integración europea.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, encabezó este jueves la toma de posesión de Martin Jaeger como nuevo presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), en un acto celebrado en la sede central del organismo en Berlín.

Madrid.- La intimidad como resistencia ante la dictadura chilena es la propuesta de la muestra fotográfica de la chilena Julia Toro, que llega por primera vez a España con la exposición ‘Estado fotográfico’, que se estrena este jueves en Madrid como parte de PhotoEspaña 2025.

Guadalajara (México).- Apertura del Centro para el Futuro de las Ciudades en Guadalajara dedicado a la investigación y generación de soluciones urbanas sostenibles de cara a la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda como es el caso de las ciudades mexicanas.

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza rueda de prensa sobre el proceso de consulta pública de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Fráncfort (Alemania)- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves su tipo de interés a los depósitos de los bancos en el 2 %, porque prevé que la inflación se mantendrá estable a medio plazo.

Peshawar (Pakistán).- Parte de la población de Pakistán ha notado un leve descenso en el precio de los sacos de harina de unas 300 rupias, el equivalente a entre 1,05 dólares y 1,15 dólares, tras la reanudación del suministro de harina de trigo desde la región de Punjab hasta Khyber Pakhtunkhwa.

Tokio.- Lluvias de carácter torrencial azotaron este jueves por la tarde partes de Tokio y sus alrededores provocando inundaciones, cancelación de vuelos en el aeropuerto de Haneda, interrupciones en el transporte y que miles de hogares se quedaran sin electricidad, según recogen medios locales.

Pekín.- Periodistas de distintos medios han participado este jueves en una visita guiada en la Zona de demostración de conducción autónoma de alto nivel de Pekín, donde han podido conocer de primera mano las especificaciones y rendimientos de algunos modelos de autobuses autónomos.

Seúl.- Un avión con unos 300 trabajadores surcoreanos detenidos en una redada de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en una obra de construcción de una planta de baterías para vehículos eléctricos de Hyundai en Ellabell llegan este jueves a Corea del Sur.

Seúl.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, aseguró este jueves que la redada migratoria en una planta de baterías de Hyunday y LG en Estados Unidos «generará dudas» sobre futuras inversiones, e indicó que los cientos de trabajadores surcoreanos serán repatriados en las próximas horas tras un retraso que Seúl atribuyó al presidente estadounidense, Donald Trump.

Lahore (Pakistán).- El partido político islámico Jamat-e-Islami organiza manifestaciones para condenar los ataques aéreos israelíes contra Catar.

Essen (Alemania).- Las sirenas vuelven a sonar este jueves en Alemania, más de treinta años después de su desmantelamiento definitivo en la capital alemana, con motivo del simulacro de emergencia nacional que se lleva a cabo en el país desde 2020 cada segundo jueves de septiembre.

Madrid.- ‘Sigue mi voz’ es la película protagonizada por Berta Catañé y el debutante Jae Woo Yang que adapta a la gran pantalla la novela homónima de Adriana Godoy para retratar la ansiedad juvenil y los problemas de salud mental entre adolescentes, con el amor como motor de cambio, pero lejos de los clichés del drama romántico.

Bad Hindelang (Alemania).- Los granjeros alemanes celebran el tradicional festival Viehscheid y Almbtrieb, que tiene lugar a final del verano y durante éste se conduce al ganado desde los pastos de montaña de vuelta a los valles.

Ginebra.- Una instalación artística que simula un barril de residuos nucleares gigante, de cuatro metros y medio de altura, ha sido instalada por Greenpeace en el curso alto del Rin, en tierras suizas, con el fin de pedir al Gobierno helvético que abandone progresivamente la energía atómica, ante posibles planes de construcción de nuevas centrales.

Sant Joan Despí (España).- El exjugador Thiago Alcántara se ha incorporado esta mañana oficialmente al cuadro técnico del Fútbol Club Barcelona como asistente del entrenador Hansi Flick y ha participado en su primer entrenamiento con la plantilla del primer equipo en la Ciudad Deportiva.

Madrid.- Xabi Alonso recuperó este jueves a los seis internacionales que faltaban por regresar a Valdebebas -Gonzalo, Mbappé, Tchouaméni, Alaba, Valverde y Mastantuono-, confirmando su disponibilidad de cara al partido de la cuarta jornada de Liga, este sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad.

El Escorial (España).- El extenista Rafael Nadal aseguró este miércoles que a tenor de los títulos conseguidos por Carlos Alcaraz con 22 años, con seis ‘grand slams’ en su palmarés, la carrera del número uno del mundo “va encaminada a que sea algo único”, si bien pidió darle tiempo y desearle que tenga una trayectoria “muy larga”.

