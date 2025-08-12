Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 ago (10.00 GMT)

San Petersburgo .- Conmemoran en San Petersburgo el 25 aniversario de la tragedia en la que el submarino nuclear ruso Kursk se hundió en el Mar de Barents, causando la muerte de sus 118 tripulantes.

Ciudad Quezón (Filipinas).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., asistió este martes a la presentación de un sistema de asistencia policial de respuesta rápida monitoreado a través de un centro de comando.

(vídeo)

Srinagar (India).- Residentes, estudiantes, oficiales y soldados de la Fuerza de Policía de Reserva Central (CRPF), un grupo paramilitar indio, participaron este martes en una manifestación para conmemorar el 79.º Día de la Independencia durante la campaña «Har Ghar Tiranga» (Tricolor en cada casa) en Srinagar.

(vídeo)(foto)

Pekín.- China y Estados Unidos acordaron prorrogar otros 90 días la tregua arancelaria tras las negociaciones que mantuvieron los equipos negociadores de ambas potencias en Ginebra, Londres y Estocolmo durante los últimos meses.

(vídeo)

Maidan Wardak (Afganistán).- El régimen talibán ha inaugurado un museo militar que exhibe el arma más letal y definitoria de su insurgencia durante casi dos décadas de conflicto contra la OTAN: la bomba casera, fabricada con objetos tan cotidianos como ollas a presión, termos de té y barriles de aceite.

(vídeo)(foto)(audio)

Hanói.- El 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante, impulsado hace años por la Fundación para la Reintroducción de los Elefantes, con el objetivo de concienciar sobre la situación en la que se encuentran estos animales.

(vídeo)(foto)

Londres.- Natación al aire libre en London Fields Lido durante la ola de calor en el Reino Unido.

(vídeo)(foto)

Teherán.- Mujeres artistas iraníes exhiben sus obras en la muestra ‘En palabras de las mujeres’ en Teherán.

(vídeo)(foto)

