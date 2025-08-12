Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 ago (15.00 GMT)

Madrid, 12 ago (EFE).-

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este martes que no se está viendo un incremento significativo de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, como anunciaron las autoridades de Israel, que dijeron incluso que habría pausas en los combates con este fin, al tiempo que denunció que el sistema sanitario está en «una situación catastrófica».

(vídeo)

Varias ciudades (España).- Un hombre de 50 años ha fallecido como consecuencia de las quemaduras sufridas en el incendio de Tres Cantos (Madrid) este martes, jornada en la que continúan activos fuegos en numerosos puntos del país que han obligado a evacuar a miles de personas y han arrasado 1.500 de hectáreas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Un total de 44 menores gazatíes enfermos han sido acogidos y han recibido tratamiento médico en España en el último año, en las cuatro misiones llevadas a cabo por el Gobierno desde julio de 2024 hasta el pasado 31 de julio de este año.

(foto)(vídeo)

León (España).- La mejor evolución del incendio forestal declarado en Yeres (León) y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, ha permitido que los vecinos de cuatro de las cinco localidades desalojadas hayan podido regresar a sus casas, alrededor de 600 personas.

(foto)(vídeo)

Kiev.- El ministro de Exteriores checo, Jan Lipavsky, se reunió hoy con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, en Kiev, durante su visita oficial a Ucrania.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán elevó este martes su nivel de alerta por el avance del tifón Podul, que trae consigo rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora (km/h) y podría tocar tierra en la costa oriental de la isla el miércoles.

(foto)(vídeo)

Roma/Turín/Bussolengo (Italia).- Varios zoológicos italianos adoptan este martes medidas para ayudar a los animales en cautividad a sobrellevar la ola de calor extremo, con once ciudades en alerta roja y temperaturas cercanas a los 40 grados, ofreciendo baños en estanques, helados de fruta, carne o pescado y dietas adaptadas.

(foto)(vídeo)

Vitoria (España).- La ola de calor ha dejado este martes temperaturas por encima de los 40 grados en una veintena de municipios de Euskadi, sobre todo en Álava, y las máximas se han localizado en Llodio (Álava) y en Arrasate (Gipuzkoa) con 42 ºC en ambos casos.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El Circuit festival, que convierte cada año a Barcelona en la capital mundial del colectivo LGTBI, con varios días de actividades por la ciudad, ha reunido este martes en las piscinas del parque acuático Illa Fantasía de Vilassar de Dalt (Barcelona) a cerca de 10.000 personas, según los datos de la organización por entradas vendidas.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Tailandia ha conmemorado este martes el 93 cumpleaños de la reina madre, Sirikit, esposa del fallecido Rama IX y madre del actual monarca, Maha Vajiralongkorn, en un acto que se ha llevado a cabo en el parque Royal Ground Sanam Luang de Bangkok.

(foto)(vídeo)

Sant Joan Despí (España).- El primer equipo del FC Barcelona ha vuelto a los entrenamientos esta mañana de martes, tras disfrutar de un día de fiesta, con los ojos puestos en el debut liguero de los culés, que visitarán al RCD Mallorca el próximo sábado 16 de agosto.

(foto)(vídeo)

Girona (España).- El Girona FC ha presentado hoy a su última incorporación, el joven defensa brasileño Vitor Reis, que ha llegado cedido por el Manchester City hasta el 30 de junio de 2026.

(foto)(vídeo)

