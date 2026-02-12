Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 de febrero (16.00 GMT)

Santo Domingo.- El bombero venezolano Thony López llegó hace nueve años a la República Dominicana marcado por la crisis en su país, y en el nuevo destino su labor se volvió vital, participando en las labores de rescate tras el colapso de la discoteca Jet Set el 8 de abril de 2025, que dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos: el evento que más le ha «tocado».

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno solicitó explicaciones a Estados Unidos por el reciente cierre del espacio aéreo en El Paso (Texas), al insistir en que no hubo implicación mexicana y que las autoridades estadounidenses deben aclarar lo ocurrido.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este jueves en que su Gobierno está dispuesto a facilitar el «diálogo» entre Estados Unidos y Cuba, en medio de las tensiones por las sanciones anunciadas por Washington a los países que suministren petróleo a la isla y la aguda crisis económica que atraviesa el país caribeño.

Bridgetown (Barbados).- Mia Mottley, revalidó este jueves, por tercera vez consecutiva, como primera ministra de Barbados, al liderar a su Partido Laborista de Barbados (BLP, en inglés) a una victoria aplastante en las elecciones generales.

Washington.- La comparecencia de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, este miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se convirtió en una agria sesión marcada por las críticas de demócratas y republicanos por su papel en la investigación del caso Epstein y las agresivas réplicas de Bondi.

Khyber Pakhtunkhwa (Pakistán).- Familiares y compañeros de trabajo del jefe de policía Faheem Mumtaz, quien fue asesinado en una emboscada durante una´operación de búsqueda en la región de Wanda Budh, han celebrado este jueves su funeral en Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán.

Cortina (Italia).- El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este jueves devolver la acreditación al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych después de expulsarlo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por usar un casco con imágenes de deportistas asesinados por Rusia en la guerra de su país, aunque no podrá competir.

Taipéi- Ciudadanos de Taipéi se están preparando para celebrar el Año Nuevo chino, también conocido como el Festival de Primavera, que comenzará el 17 de febrero y marca el inicio del Año del Caballo de Fuego.

Salamanca (España).- El idilio del reconocido escultor chino Xu Hongfei, director de la Asociación de Artistas de su país, con la ciudad de Salamanca -la primera de España en la que ha expuesto sus obras-, se sella con una nueva escultura dedicada al año del Caballo en la víspera de la inauguración en el Museo de la Casa Lis de una exposición formada por sus trabajos, que acompañan el año nuevo chino en la capital.

Nueva Delhi.- Miembros de sindicatos de Nueva Delhi se han manifestado este jueves contra el acuerdo comercial entre India y Estados Unidos, asegurando que el abaratamiento de las importaciones afectará a agricultores y trabajadores nacionales.

Ciudad de Gaza.- Decenas de familias palestinas desplazadas recibieron hoy tiendas prefabricadas en el barrio de Al-Zaitun, al este de la Ciudad de Gaza, dentro de una iniciativa apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para ofrecer alojamiento más seguro y resistente.

Londres.- La escultura “King and Queen” (rey y reina) se subastará en la «Christie’s 20th-21st Century: London Evening Sale» que tendrá lugar el próximo 5 de marzo en Londres, se estima que se venderá por entre 10 y 15 millones de libras esterlinas (entre 11,5 y 17,2 millones de euros).

París.- El candidato del Partido Socialista francés, Emmanuel Gregoire, en las elecciones municipales de París de 2026, presentó este jueves en un restaurante de la capital francesa sus propuestas para realzar la belleza de París y preservar su patrimonio.

