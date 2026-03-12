Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 de marzo (16.00 GMT)

Madrid, 12 mar (EFE).-

Bogotá.- El sistema multilateral está bajo asedio en el mundo, no en crisis, advierte el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería colombiana, Mauricio Jaramillo Jassir, al defender el papel de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que preside su país.



Bogotá.- María Félix Herrera narra su historia sin prisa y reconstruye paso a paso el camino que la trajo de Venezuela a Colombia en 2018, una travesía marcada por la crisis, una enfermedad y la creación de Sabores Corepan, un emprendimiento gastronómico que hoy se ha convertido en una red de apoyo para mujeres de bajos recursos.



Quito.- La concha spondylus emerge este jueves como símbolo de identidad ecuatoriana en la gala de moda ‘Qhapac Ñan-Ruta de la Spondylus’, un evento en Quito que fusiona diseño contemporáneo y patrimonio ancestral, plasmados en 70 trajes únicos, para revalorizar la identidad cultural a través de la moda actual.



Quito.- La Policía ecuatoriana capturó a 27 personas y desarticuló una organización que presuntamente enviaba droga a Canadá, Rusia y Países Bajos, informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.



Teherán.- El gobierno iraní distribuyó este jueves unos videos que muestran lo que el régimen persa asegura que son restos del misiles que habrían sido usados en el ataque que golpeó una escuela de niñas en la localidad de minab el pasado 28 de febrero en el que perdieron la vida 165 personas, en su mayoría menores.



Irak.- Dos petroleros fueron objeto de un ataque en aguas territoriales de Irak, un hecho que Bagdad calificó este jueves como «una violación de su soberanía», en un incidente que dejó al menos un muerto mientras continúan las operaciones de rescate de las tripulaciones afectadas.



Ormuz.- Nuevos ataques a barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, marcan el inicio de la decimotercera jornada de guerra en Irán, con una nueva subida del precio del brent por encima de los 100 dólares por barril.



Sheikh Zayed (EAU).-La Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves haber atacado con misiles balísticos hipersónicos ‘Fattah’ centros de concentración de fuerzas estadounidenses en la carretera Sheikh Zayed, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y en el aeropuerto Ahmad Al-Jaber, en Kuwait.

Beirut.- El Líbano volvió a registrar una serie de bombardeos la madrugada de este jueves, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá protagonizó una escalada de sus ataques contra el norte del Estado judío, con un gran número de lanzamientos bajo la bandera de una nueva operación.



Duma (Palestina).- . Según la agencia de noticias palestina WAFA, colonos israelíes incendiaron la entrada de la mezquita Mohammed Fayyad en la aldea de Duma y pintaron grafitis en sus paredes en la madrugada del 12 de marzo.



Beirut.- Francia envió este jueves 60 toneladas de ayuda humanitaria al Líbano, recibidas en el Aeropuerto Internacional de Beirut, para atender a las personas desplazadas por los ataques aéreos israelíes en el país.



Seúl.- Surcoreanos han celebrado este jueves una protesta frente a la Embajada de Israel en Seúl contra los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que comenzaron el pasado 28 de febrero.



Peshawar (Pakistán).- Los ciudadanos de la región de Peshawar, Pakistán, compran zapatos para prepararse para celebrar el Eid al-Fitr, día que marca el fin del mes del Ramadán y que, de acuerdo con el calendario lunar, será entre el día 20 y 21 de marzo.



Cannes (Francia).- Centenares de personas visitaron este jueves el mercado internacional para profesionales e inversores inmobiliarios «MIPIM» en Cannes.



Madrid.- La prueba e-Prix de Fórmula E, el campeonato mundial de monoplazas eléctricos, que por primera vez tendrá lugar en el circuito Madrid-Jarama el próximo día 21, generará un impacto económico de entre 80 y 100 millones de euros en Madrid y sus alrededores y agotará las 30.000 entradas puestas a la venta en el emblemático trazado.



Goma.- La Unión Africana (UA) condenó este jueves el ataque con drones que golpeó la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), causando tres muertos, incluida una funcionaria francesa de Unicef, y pidió que se proteja a civiles y agentes humanitarios en ese conflictivo territorio.



Bombay (India). Un petrolero con crudo procedente de Arabia Saudí llegó este jueves al puerto de Mumbai tras cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, convirtiéndose en el primer buque con destino a la India que completa la ruta desde que el tráfico marítimo se vio gravemente afectado por el conflicto en Oriente Medio.



Berlín.- El ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, se reunió este jueves con representantes de la industria musical para hablar sobre las consecuencias del streaming musical para los músicos.



Múnich (Alemania).- Los pilotos de la aerolínea Lufthansa han iniciado este jueves una huelga de 48 horas convocada por el sindicato Vereinigung Cockpit (VC).



Ankara.- El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ofreció este jueves una rueda de prensa conjunta con su homólogo alemán, Johann David Wadephul, en Ankara.



Santa Cruz de Tenerife (España).- La escritora Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura de 2018, ha afirmado este jueves que se siente «Indefensa y frágil» ante la situación mundial y que para crear buena literatura es necesario una cierta distancia que no ofrecen estos tiempos en los que hay tanto «lío».



Jammu (Cachemira india).- El exministro principal de la Cachemira administrada por la India Farooq Abdullah fue objetivo de un intento de asesinato después de que un hombre disparara a quemarropa contra él durante un evento en la ciudad de Jammu, informaron este jueves las autoridades.



Moscú.- La cadena de comida rápida que sustituyó a McDonalds en Rusia tras la salida de la empresa estadounidense a raíz de la guerra de Ucrania en 2022, Vkusno i Tochka, expandirá por primera vez su negocio en el exterior y abrirá pronto en Kirguistán, comunicó este jueves la propia empresa.





