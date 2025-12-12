Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 dic (11.00 GMT)

Kiev.- Más de 50 unidades de las Fuerzas Armas de Ucrania se han expuesto en el foro cerrado “Complejos robóticos terrestres en la guerra”, estos sistemas pueden disparar, lanzar drones, colocar minas y evacuar a los heridos.

Provincia de Si Sa Ket (Tailandia).- El Ejército de Tailandia aseguró este viernes que ha causado al menos 165 bajas en las filas del cuerpo castrense camboyano durante los enfrentamientos que los dos países mantienen en su frontera común desde el domingo, mientras Camboya aseguró a EFE que dicha información es «falsa».

Bruselas.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró este viernes que la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) en la que trabajará el Gobierno con los agentes sociales asegurará que quienes lo reciben no pierden poder adquisitivo por lo que estos pueden estar tranquilos.

Bruselas.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anunció hoy un préstamo de 30 millones de euros para financiar el programa de investigación y desarrollo de la empresa española de tecnología defensiva y dual Grupo Oesía.

Bruselas.- Decenas de ucranianos se manifestaron este jueves en Bruselas coincidiendo con la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea, reclamando que se utilicen los activos rusos congelados para financiar la ayuda a su país.

Banda Aceh (Indonesia).- El oxígeno médico escasea en las zonas afectadas por las graves inundaciones en Indonesia acaecidas durante las últimas semanas debido a la interrupción de las rutas de distribución.

Nairobi.- El Acuerdo de París «se confirma como un punto de inflexión en la acción climática global» que ha impulsado «un cambio estructural», ha asegurado a EFE la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al recordar los diez años del Acuerdo de París que se cumplen este viernes.

Manila.- Estudiantes de la Universidad de Filipinas en Manila han celebrado este viernes su tradicional carrera nudista «Oblation Run», con el que se busca visibilizar diversos problemas sociopolíticos que enfrenta el país.

París.- Francia devuelve a España la pistola que la ciudad de Eibar regaló en 1932 a Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la II República, recuperada tras una operación policial franco-española. El arma, considerada patrimonio histórico, estaba en manos de coleccionistas.

Madrid.- Tras el éxito internacional de la trilogía ‘Culpables’, Prime Video estrena este viernes la película ‘Dímelo Bajito’, la primera entrega de una saga basada en las novelas de la autora superventas Mercedes Ron, que sigue el complicado triángulo amoroso entre estudiantes de instituto conectados por un oscuro pasado.

