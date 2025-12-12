Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 dic (16.00 GMT)

6 minutos

Madrid, 12 dic (EFE).-

París.- La inflación interanual en Francia se mantuvo en noviembre en el 0,9 % por segundo mes consecutivo, anunció este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) que presentó los resultados definitivos.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, reconoce que las víctimas de abusos por parte del clero se quejan de «falta de celeridad», según afirmó en una entrevista a EFE, en la que asegura que se siguen de cerca casos como los del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, para conocer las fallas que hubo en el proceso.

(foto)(vídeo)

Tokio.- El documental ‘Black Box Diaries’, nominado en la última edición de los Óscar y obra de la impulsora del #MeToo en Japón, se estrenó finalmente este viernes en el país asiático con un año de retraso y con una versión censurada que apenas tiene dos pases diarios en un cine de la capital, al que acudió hoy su directora.

(foto)(vídeo)

Rubí (Barcelona).- Agentes rurales desplegados en la ‘zona cero’ de la peste porcina han blindado con vallas el radio de 6 km para intensificar la captura de animales.

(foto)(vídeo)

Sumas (EE.UU.).- Agentes de la Guardia Costera rescataron este jueves a varias personas que se encontraban atrapadas en el tejado de una vivienda inundada debido a las inundaciones que afectan al noroeste del estado de Washington.

(foto)(vídeo)

Calcuta (India).- Calcuta se prepara para la visita del futbolista Lionel Messi, que junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, llegará el próximo 13 de diciembre para la gira GOAT India Tour.El 13 de diciembre estarán en Calcuta y Hyderabad, el día 14 harán una para en Bombay y su viaje concluye el 15 de diciembre en Nueva Delhi.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La comunidad judía instaló este viernes una Menorá gigante en la Pariser Platz, frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo, para dar inicio a los preparativos de Janucá, festividad que este año se celebra del 14 al 22 de diciembre.

(foto)(vídeo)

Roma.- La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país, salió este viernes a la calle con manifestaciones en las principales ciudades del país para protestar contra los presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni, en una jornada de huelga de impacto desigual.

(foto)(vídeo)

Kúpiansk (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó este viernes los resultados positivos que estarían consiguiendo los soldados ucranianos en el frente de Kúpiansk durante una visita a esa parte del frente de la región nororiental de Járkov.

(foto)(vídeo)

Baltimore (EE.UU.).- El salvadoreño Kilmar Ábrego García llegó hoy viernes a un mitin organizado en las afueras de la oficina de ICE en Baltimore, Maryland, minutos antes de presentarse a su cita de control con la agencia federal.

(foto)(vídeo)

Houston (EE.UU.).- La comunidad guadalupana de Houston se reunió para vivir una noche llena de fe, música y tradición, rindiendo homenaje a la Virgen de Guadalupe con cantos, ofrendas y un profundo espíritu de unidad que reafirmó la devoción que une a cientos de familias cada año.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El Gobierno Metropolitano de Seúl celebra la Fiesta de Invierno de Seúl 2025 bajo el lema ‘Fantasia Seúl, creada por los ciudadanos’ del 12 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

(foto)(vídeo)

París.- Francia devuelve a España la pistola que la ciudad de Eibar regaló en 1932 a Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la II República, recuperada tras una operación policial franco-española. El arma, considerada patrimonio histórico, estaba en manos de coleccionistas.

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- El presidente interino de Perú, José Jerí, llegó este viernes a Quito para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en el decimosexto Gabinete Binacional y encuentro presidencial, en el que tratarán, principalmente, la seguridad en las zonas de frontera, según informó la Cancillería ecuatoriana.

(foto)(vídeo)

Baltimore (EE.UU.).- Una jueza estadounidense emitió una orden este viernes para prohibir temporalmente que detengan de nuevo a Kilmar Ábrego, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador recientemente liberado de un de un centro migratorio en el estado de Pensilvania.

(foto)(vídeo)

Santiago de los Caballeros (República Dominicana).- La muerte en República Dominicana de una niña de ascendencia haitiana, que falleció ahogada en una piscina durante una excursión escolar, ha avivado las denuncias por parte del Gobierno y de la sociedad de Haití, que lamentan «actos de violencia» y «abusos» contra migrantes haitianos en el país vecino.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Un museo interactivo de gran escala llamado “Mi Rusia Show-Model” ha abierto sus puertas en el pabellón 33 de VDNKh, en Moscú. La muestra reproduce en miniatura más de 1.300 metros cuadrados del país, con escenas animadas que van de Kaliningrado a Kamchatka.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Activistas y familiares de prisioneros libaneses encarcelados en Israel han protestado este viernes frente a la sede de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (ESCWA) en Beirut.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El Gobierno alemán convocó este viernes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que los servicios secretos alemanes hayan atribuido claramente la responsabilidad de Rusia en un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero pasado.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Moscú celebró este viernes la Comic Con entre sanciones al país y censura a la cultura occidental, después de cinco años sin acoger el evento.

(foto)(vídeo)

epp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.