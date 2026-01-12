Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 ene (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 12 ene (EFE).-

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump aseguró que hablará con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

(vídeo)

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió este domingo que dejará a ExxonMobil, la mayor petrolera de EE.UU., «fuera» de sus planes para revitalizar ese sector en Venezuela tras un comentario desfavorable de su máximo ejecutivo, Darren Woods.

(vídeo)

Moscú/Kiev – Rusia volvió a atacar durante las primeras horas de esta madrugada la capital ucraniana, donde miles de hogares siguen sin calefacción cuando las temperaturas se acercan a los veinte grados bajo cero, así como Odesa, donde ha dejado sin luz a varias localidadaes de la región.

(vídeo)

Ahmedabad (India).- El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este lunes desde la ciudad india de Ahmedabad que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará al país asiático a finales de enero con el objetivo de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y el bloque comunitario.

(vídeo)

Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este lunes que cesen las «presiones» sobre Groenlandia, territorio danés, y ha abierto la puerta a reforzar su seguridad si Dinamarca, aliado de la OTAN, considera que está en riesgo.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, creció un 0,84 % este lunes, registró su séptima alza consecutiva y rompió otro récord, mientras sigue el buen desempeño del sector de la defensa.

(foto)(vídeo)

Banda Aceh (Indonesia).- Indonesia espera alcanzar una producción de arroz en 2026 de 34,77 toneladas, según ha afirmado el ministro de Agricultura del país, Andi Amran Sulaiman.

(foto)(vídeo)

Yokohama (Japón).- Cientos de personas celebraron este lunes en la ciudad japonesa de Yokohama el Día de la Mayoría de Edad, una fecha en la que se festeja que muchos jóvenes del país alcancen los 20 años, que se considera la edad adulta en Japón.

(foto)(vídeo)

Sriharikota (India).- La India lanzó este lunes un nuevo satélite espía de alta resolución destinado a reforzar su capacidad de vigilancia desde el espacio, en una misión que también transportó otros 14 pequeños satélites, según informó la Organización de Investigación Espacial del país (ISRO).

(vídeo)

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.