Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 ene (16.00 GMT)

Madrid, 12 ene (EFE).-

Ramala.- El Ministerio de Agricultura palestino anuncia los resultados de la campaña de recolección de aceitunas 2025 y presenta un informe sobre ataques israelíes al sector agrícola el año pasado.

Caracas.- Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen a la espera de nuevas excarcelaciones mientras continúa la expectación respecto a próximos pasos entre Caracas y Washington, más de una semana después de los ataques estadounidenses y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Roma.- El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados esta madrugada de la cárcel El Rodeo 1 de Caracas se encuentra bien y esperan en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela y en las próximas horas podrán regresar al país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Roma.- El Gobierno de Italia elevará el nivel de sus relaciones con Venezuela y nombrará embajador tras producirse la liberación de dos italianos que estuvieron encarcelados en el país sudamericano, según dijo este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Kiev.- Los jefes de la diplomacia de Noruega y Ucrania han participado este lunes en una ceremonia solemne en la Plaza de la Independencia de Kiev para honrar a los defensores caídos, en el marco de una visita estratégica de Oslo para reforzar su respaldo al Gobierno de Zelenski.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes en Madrid con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, para abordar, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales y los intereses comunes de ambos países ante diversas cuestiones de la agenda europea.

Madrid.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha explicado este lunes que el pasado viernes trasladó a la presidenta «temporal» de Venezuela, Delcy Rodríguez, la «necesidad de seguir liberando presos políticos» y ha reconocido la labor que realiza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con ese objetivo.

La Haya.- Gambia denunció este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Birmania (Myanmar) mantiene un “patrón de conducta” contra la población rohinyá que refleja una “intención de destruir al grupo”, en su totalidad o en parte, lo que supondría presuntos actos de “genocidio” contra esta minoría musulmana.

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Bangkok.- El candidato del reformista Partido Popular de Tailandia, Nattapong Ruangpanyawut, lidera las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 8 de febrero en el país del Sudeste Asiático, según varias encuestas publicadas hasta este lunes.

Jerusalén.- El presidente palestino, Mahmud Abás, de 90 años, fue conducido este lunes a un hospital de Ramala, la capital del territorio palestino de Cisjordania, para someterse a controles médicos «de rutina», según informó la agencia de noticias oficial palestina Wafa.

Boucau (Francia).- Los agricultores franceses continúan este lunes su movilización contra el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur con bloqueos en el puerto de Le Havre (noroeste) y en la autopista A1, también conocida como Autopista del Norte, que es la más transitada de Francia, al conectar País con Lille, entre otros puntos del país.

Barcelona (España).- Los agricultores de Girona mantienen cortada la AP-7, a la altura de Pontós, a la espera de las valoraciones que se puedan extraer de la reunión que tienen prevista con Salvador Illa esta tarde en Barcelona.

Pontòs (Girona).- Los agricultores concentrados en Pontòs han celebrado esta tarde una asamblea previa a la reunión que mantendrán esta tarde en el Palau de la Generalitat representantes del sector y el presidente catalán, Salvador Illa.

Álava (España).- La Ertzaintza ha impedido este lunes que las movilizaciones convocadas por la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) se llevaran a cabo en la autovía A-1, tal y como estaban previstas, para evitar que afectaran al tráfico.

Santiago de Chile.- El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast, han chocado este lunes con fuerza en la inauguración del Congreso Futuro, el evento científico más grande de Latinoamérica, en su visión sobre el porvenir de la ciencia y la educación, en un nuevo capítulo de la compleja transición presidencial.

Ciudad de México.- La Secretarías de Cultura y de Turismo presentan en rueda de prensa el Récord Guinness de la Exposición de bordados y tejidos más grande del mundo.

Madrid.- El rey Felipe VI ha mantenido este lunes un encuentro con la nueva embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, de la que ha recibido sus cartas credenciales.

Madrid.- El rey de España, Felipe VI, ha recibido este lunes las cartas credenciales del nuevo embajador de Hungría, Pál György Habsburg-Lothringen, en el Palacio Real, en Madrid.

Madrid.- El rey Felipe VI recibe las cartas credenciales del embajador de Finlandia en España, Jari Petteri Luoto.

Madrid.- El rey Felipe VI ha mantenido este lunes un encuentro con el nuevo embajador de la República Libanesa en España, Hani Chemaitelly, del que ha recibido sus cartas credenciales.

Madrid.- El rey Felipe VI ha mantenido este lunes un encuentro con el nuevo embajador de Emiratos Árabes Unidos, Saleh Ahmad Salem Alsuwaidi, del que ha recibido sus cartas credenciales.

Madrid.- El rey Felipe IV ha mantenido este lunes un encuentro con la nueva embajadora de la República de El Salvador, Julieta Anabella Machuca Machuca, de la que ha recibido sus cartas credenciales.

Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha instado este lunes al Gobierno de Irán a respetar los derechos fundamentales a la libertad de manifestación y expresión, pero ha rechazado el uso de la fuerza externa contra el régimen de los ayatolás.

Santa Cruz de Tenerife (España).- El carguero apresado por la Policía y la Armada Española a 535 kilómetros de Canarias con la colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) transportaba el mayor alijo de cocaína aprehendido hasta la fecha en el mar por las fuerzas de seguridad europeas: 9.994 kilos.

Buenos Aires.- El Gobierno argentino informó que 22 de los 32 focos de incendio desatado en los últimos días en zonas boscosas y productivas al pie de la cordillera de los Andes en la Patagonia ya fueron «completamente extinguidos», en especial en la provincia de Chubut, donde las llamas consumieron casi 12.000 hectáreas.

Rabat.- Marruecos ultima los preparativos para las elecciones legislativas de septiembre próximo, con un fuerte énfasis en la lucha contra los candidatos corruptos, en un contexto marcado por la preocupación por la apatía ciudadana y con analistas que anticipan la continuidad de la hegemonía de la coalición gobernante.

Nusantara (Indonesia).- El presidente indonesio, Prabowo Subianto, viajó este lunes a Nusantara, que se construye para sustituir a Yakarta como capital del país, en la que supone su primera visita tras más de un año en el cargo, en medio de dudas sobre la viabilidad de la urbe y el respaldo institucional.

Nueva York.- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Sofía.- El primer ministro en funciones de Bulgaria, el conservador Rosen Zhelyazkov, miembro del partido más votado del país, el GERB, rechazó este lunes el encargo recibido del jefe del Estado, Rumen Radev, para intentar formar un nuevo Gobierno.

Lima.- Un total de 55 presos catalogados de «alta peligrosidad» en Perú son trasladados a la càrcel de Piedras Gordas I, en el norte de Lima, como parte de la reorganización del sistema penitenciario que ha emprendido el Gobierno de transición que preside el congresista derechista José Jerí.

Abu Dabi.- El gigante renovable emiratí Masdar ha invertido «significativamente» en renovables en Estados Unidos y cree en la viabilidad económica de esta fuente de energía, dado que el panorama energético a nivel global es «irreversible» pese al bloqueo del presidente estadounidense, Donald Trump, a las energías limpias.

Abu Dabi.- La inteligencia artificial (IA) y la transición energética son «inseparables» y «ninguna puede tener éxito sin la otra», en un momento en el que cada vez más operadores de centros de datos recurren a energías renovables, aunque se requiere una modernización de las redes eléctricas para no ampliar las brechas y riesgos existentes.

Moscú.- La capital de Rusia sufre este lunes las consecuencias del ciclón balcánico ‘Frances’, responsable de la nevada más fuerte vivida en la región en los últimos 70 años.

París.- El Museo del Louvre se vio obligado a cerrar sus puertas este lunes por la huelga de su personal, iniciada a mediados de diciembre para pedir mejoras en su situación laboral y que fue renovada hoy en asamblea general, informaron fuentes sindicales y de la institución.

París.- El festival de las tradiciones marítimas ‘Escala en Sète’, organizado en esa localidad francesa (sureste), anunció este lunes que embarcará a viajeros en navíos clásicos desde La Spezia, en Italia, hasta Castelló de la Plana (España) para «acercar sus culturas» y expandir el alcance del festival.

Zamora (España).- Una pintura de Nicolás Francés de mediados del siglo XV se exhibió durante cinco siglos en una iglesia de Villalpando (Zamora). Pero a mediados del siglo XX se vendió por poco más de 5.000 pesetas (unos 30 euros) y desapareció su rastro hasta que ahora, gracias a la inteligencia artificial de Google Lens, un investigador la ha hallado en un museo estadounidense.

Berlín.- La bailarina venezolana Clara Sorzano Hernández, el profesor Luis Miguel Isava y el ministro alemán de Cultura, Wolfram Weimer, participaron este lunes en una rueda de prensa tras un encuentro celebrado en la Cancillería de Alemania.

Madrid.- La plataforma de arte urbano Street Art Cities ha seleccionado 15 grafitis pintados en España para competir por alzarse como el mejor mural del mundo de 2025, un premio que en 2024 ya logró una obra pintada en Fene (A Coruña), obra del artista Cristóbal Persona.

Jaén (España).- La plataforma de arte urbano Street Art Cities ha seleccionado 15 grafitis pintados en España para competir por alzarse como el mejor mural del mundo de 2025, un premio que en 2024 ya logró una obra pintada en Fene (A Coruña), obra del artista Cristóbal Persona. Entre las obras destaca el mural pintado por el artista Murfin en un silo de cereales de su localidad, Linares (Jaén), «Your dreams», en Andalucía.

Guayaquil (Ecuador).- Unas quince toneladas de residuos electrónicos que se acumularon por más de diez años en la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago de Galápagos, fueron movilizadas hacia Guayaquil, con el objetivo de reducir la contaminación que estos aparatos causaban y tratarlos de manera ambientalmente responsable.

Barcelona (España).- El técnico del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, y el presidente del club, Joan Laporta y parte del equipo han continuado la celebración por la victoria en la Supercopa en el avión de regreso a Barcelona.

Majadahonda (Madrid, España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió este lunes “disculpas” tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinícius Júnior, atacante del conjunto blanco, por el “episodio” en la semifinal de la Supercopa de España, en el que acepta que “no estuvo bien” de su parte.

Majadahonda (Madrid, España).- Los jugadores del Atlético de Madrid se han entrenado esta mañana bajo una densa niebla para preparar su próximo encuentro de Copa del Rey que le enfrentará al Deportivo de La Coruña.

Somo (Cantabria).- El campeón mundial de olas en 2025 y ganador de múltiples eventos de la PWA, Marc Paré, asegura que se ve capaz de revalidar el título mundial en el Aloha Classic 2026.

