Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 feb (11.00 GMT)

Odesa / Dnipropetrovsk (Ucrania).- Rusia empleó en su ataque de anoche contra las principales urbes de Ucrania un total de 24 misiles balísticos y 219 drones de larga distancia, según el parte del bombardeo emitido este jueves por la Fuerza Aérea ucraniana.

Jerusalén.- El distrito palestino de Silwan, que discurre por un valle bajo la Ciudad Vieja de Jerusalén, vive este invierno una nueva acometida del municipio y fondos privados israelíes para demoler o apropiarse de más de 50 viviendas, lo que dejará sin hogar a cientos de personas.

Srinagar (Cachemira india).- Empleados del Gobierno de la Cachemira india y sus familiares se han manifestado este jueves en la capital de la región, Srinagar, para exigir la regularización de sus servicios y aumentos salariales.

Caracas.- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, bajo arresto domiciliario, de «tratar de generar violencia» en el país y de «hacer un show» luego de su excarcelación el pasado domingo, tras lo que fue nuevamente detenido, unos señalamientos que ha rechazado su hijo Ramón Guanipa.

Múnich (Alemania).- La aerolínea alemana Lufthansa va a cancelar numerosos vuelos en el aeropuerto de Fráncfort y otros puntos de Alemani debido a la huelga que secundan este jueves los pilotos y auxiliares de vuelos, si bien no ha dicho la cifra concreta y prevé que el transporte aéreo vuelva a la normalidad el viernes.

Seúl.- El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 3,13 % este jueves impulsado por el sector de los semiconductores, después de que Samsung Electronics anunciara que ha comenzado a comercializar los HBM4, chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) de sexta generación.

Nom Pen.- El Ministerio de Medio Ambiente de Camboya informó este jueves que la calidad del aire del país se mantiene en un nivel «Bueno», con una concentración promedio de PM2.5 de 40,77 µg/m³, por debajo del estándar nacional de 50 µg/m³.

Ciudad Quezón (Filipinas).- La Sociedad Filipina para el Bienestar Animal (PAWS) organizó este jueves en Ciudad Quezón el evento «Furst Date», un programa para que los visitantes pasen tiempo con perros y gatos rescatados de circunstancias difíciles.

Nom Pen.- Ciudadanos de Nom Pen preparan ofrendas florales para celebrar la llegada del Año Nuevo chino, que comenzará el próximo 17 de febrero y dará comienzo al año del Caballo de Fuego en el zodiaco chino.

Yiwu/Yangzhou (China).- Lo que comenzó como un error de costura en una fábrica terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales del inicio del Año del Caballo en China: un caballo de peluche cuya boca se cosió al revés, transformando una sonrisa en un gesto compungido, ha disparado las ventas.

Madrid.- El regreso a España desde Francia de la Dama de Elche, hace ahora 85 años, no fue una devolución incondicional sino un intercambio de obras de arte gestionado por el régimen de Franco y el gobierno de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial.

