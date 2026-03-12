Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 feb (11.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 12 feb (EFE).-

Beirut.- Soldados libaneses supervisan el lugar de un impacto de misiles israelíes en la playa de Ramlet al Bayda en Beirut.

(vídeo)(foto)

Dakar.- La Asamblea Nacional de Senegal (Parlamento unicameral) aprobó un polémico proyecto de ley que endurece las penas contra las relaciones homosexuales y eleva las condenas actuales, que van de uno a cinco años de prisión, a entre cinco y diez años.

(vídeo)(foto)

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,04 % este jueves tras el nuevo repunte de los precios del petróleo coincidiendo con una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

(vídeo)(foto)

Moscú.- Protestas en solidaridad con los pueblos cubano, iraní y venezolano frente a la Embajada de EE.UU. en Moscú.

(vídeo)(foto)

Londres.- La Guardia Británica lleva a cabo la tradicional inspección ceremonial del uniforme de verano.

(vídeo)(foto)

Johanesburgo.- Aerolíneas aumentan los precios de los billetes a causa de la guerra de Irán contra Israel y EE.UU. y el incremento que esta ha provocado de los combustibles.

(vídeo)(foto)

Tokio.- El fabricante de vehículos japonés Honda ha anunciado este jueves que prevé unas pérdidas netas de hasta 690.000 millones de yenes (unos 3.800 millones de euros) en su último ejercicio, que finaliza en marzo de este año, después de cancelar el desarrollo y lanzamiento de tres vehículos eléctricos que iban a producirse en Norteamérica.

(vídeo)(foto)

Calahorra (España).- La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen chino que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja), donde eran obligadas a trabajar hasta 14 horas diarias todos los días de la semana, por lo que han sido detenidos tres hombres y una mujer.

(vídeo)(foto)

Madrid.- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha recibido esta pasado noche en el aeropuerto de Barajas a los integrantes del vuelo fletado por este organismo deportivo, en el que viajaban 150 profesionales del fútbol español que han optado por abandonar Oriente Medio ante la escalada bélica que vive esta parte del mundo.

(vídeo)(foto)

Tulcán (Ecuador).- Comerciantes, trabajadores que almacenan productos y transportistas del lado colombiano de la frontera con Ecuador volvieron a bloquear este miércoles el paso entre ambos países, en protesta por la guerra comercial que ha llevado a una escalada de aranceles de hasta el 50 %.

(vídeo)(foto)

Granjas de Sheba (Líbano).- Las Fuerzas de Defensa de Israel han difundido imágenes que documentan el hallazgo de un arsenal y una plataforma de lanzamiento de misiles de Hizbulá en el Monte Dov, dentro de las Granjas de Sheba, tras una operación de búsqueda localizada en el sur del Líbano.

(vídeo)(foto)

Baabda (Líbano).- Al menos 24 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que respondió a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá.

(vídeo)(foto)

Hanói.- La cafetería Note Coffe en Hanói, un comercio cerca del lago Hoan Kiem de la capital vietnamita, es una parada casi obligatoria para los visitantes de diferentes partes del mundo por sus conocidas paredes recubiertas de notas, que se han vuelto atractivas para las sesiones de fotos de muchos viajeros.

(vídeo)(foto)

aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.