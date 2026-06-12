Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 jun (10.00 GMT)

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Madrid, 12 jun (EFE).-

Belfast (R. Unido).- Jackie creció en un pueblo de Irlanda del Norte en los años 60 y 70 del siglo pasado, viendo desde la distancia, en la televisión, las imágenes de un conflicto que castigaba duramente con atentados, disturbios y asesinatos ciudades como Belfast o Derry.

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Barcelona (España).- La Policía Nacional ha desarticulado en Manresa (Barcelona) una red que facilitaba la entrada irregular de migrantes dominicanos con documentación fraudulenta, por la que pagaban unos 5.000 euros, y ha detenido a seis personas, entre ellas el líder de la banda, que se encuentra en prisión provisional.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 4,63 % este viernes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara haber conseguido un «gran» pacto de paz con Irán, aunque Teherán dice que todavía no hay «conclusión final».

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La Laguna (Tenerife, España).- El avión que traslada al papa León XIV ha llegado a las 9:18 horas (hora local canaria) a Tenerife en lo que será su última jornada de la visita a España que comenzó el pasado sábado en Madrid y que de nuevo estará marcada por la atención a las migraciones.

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Bohumil (República Checa).- El consejero delegado de Novo Nordisk, Mike Doustdar, participó en la inauguración de una nueva planta de producción de la compañía en Bohumil, en la República Checa. La instalación refuerza la capacidad industrial del grupo farmacéutico danés y forma parte de su estrategia para responder a la creciente demanda mundial de sus tratamientos.

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Seúl.- Aficionados de Corea del Sur se dieron cita en la Plaza Gwanghwamun en Seúl para apoyar a su selección de fútbol en su partido contra República Checa y en la que han salido victoriosos tras derrotar por 2-1 a los checos.

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Chattanooga (EE.UU.).- Mientras la selección española concentra toda su atención en el Mundial de la FIFA 2026, uno de sus referentes bajo los tres palos vive una fecha muy especial.

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alm/EFE

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