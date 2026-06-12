Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 12 jun (EFE).-

Belfast (R. Unido).- La ciudad de Belfast vive este viernes la resaca de varios días de tensión por el apuñalamiento de un vecino de la capital de Irlanda del Norte a manos de un inmigrante sudanés, un incidente que ha causado algunos de los peores disturbios de los últimos años, en este caso por motivos racistas.

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La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes por sorpresa un amplio paquete de reformas en el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera y el papel del sector privado, entre otros ámbitos, para liberalizar y desburocratizar la isla. «Son tiempos en que hay que cambiar», argumentó.

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Caracas.- Seguimiento a la situación de los familiares que permanecen a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, donde esperan ser atendidos por el encargado de negocios, John Barrett, para pedir que intervenga a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Madrid.- El ministro iraní de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía, Reza Salehi Amiri, consideró este viernes en una entrevista con EFE que si no hay injerencia en la negociación de paz es posible un acuerdo y subrayó que frenar estas intromisiones, de las que acusó explícitamente a Israel, depende de la voluntad de EE.UU.

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Hamburgo (Alemania).- Un pasajero causó la evacuación de la zona de seguridad del aeropuerto de Hamburgo, en el norte de Alemania, al abrir una puerta que activó las alarmas de la infraestructura aeroportuaria, que vio su actividad perturbada con retrasos y colas de espera en los controles de seguridad de hasta 45 minutos.

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Belgrado.- El ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Marko Djuric, recibió hoy en Belgrado a su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis, en el marco de una visita oficial destinada a reforzar las relaciones bilaterales y abordar asuntos de interés común para ambos países en los ámbitos político, económico y regional.

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Yakarta.- Cerca de un millar de indonesios se han congregado este viernes en Yakarta en una protesta convocada por universidades para reclamar medidas que pongan fin al deterioro que atraviesa la economía del país, la mayor del Sudeste Asiático, en un momento en el que el presidente, el exgeneral Prabowo Subianto, es criticado por su deriva autoritaria.

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Vitoria (España).- La planta de Mercedes-Benz de Vitoria ha arrancado este viernes la producción en serie de su nuevo vehículo, la VLE, una furgoneta totalmente eléctrica, un producto que según la multinacional «cambia las reglas de juego del confort».

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Utumishi (Kenia).- Familiares, amigos y miembros de la comunidad participaron hoy en un multitudinario funeral en el estadio de Gilgil, en el condado keniano de Nakuru, en homenaje a las 16 estudiantes fallecidas en el incendio registrado el pasado 28 de mayo en un dormitorio de la Academia Femenina Utumishi.

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Putrajaya (Malasia).- Miembros de comunidades indígenas de Malasia han celebrado una concentración este viernes en Putrajaya para exigir que se reconozca su derecho sobre sus tierras ancestrales y el desarrollo urbanístico en sus territorios.

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Londres.- David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX y XXI, ha fallecido a los 88 años, informó este viernes su representante, Erica Bolton.

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Madrid.- La ermita de San Antonio de la Florida ha vuelto a abrir sus puertas este viernes después de un periodo de 13 meses de rehabilitación integral para mejorar la eficiencia energética y las condiciones de la visita al edificio, una obra que ha contado con una inversión de más de 2,2 millones de euros.

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París.- El cernícalo común, un tipo de halcón de pequeño porte, tenía su hábitat natural en los acantilados hasta que la agricultura intensiva y los pesticidas lo obligaron a refugiarse en el medio urbano, en concreto en iglesias de ciudades como París.

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Colonia (Alemania).- El elefante Tarak, de veinte años, predijo este viernes la victoria de la selección de fútbol de Alemania en su primer partido del Mundial contra Curazao, al elegir al equipo germano durante una sesión fotográfica en el zoológico de Colonia.

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Vitoria (España).- El horror de la ocupación israelí en Gaza se plasma en pinturas simbólicas, sin sangre ni crudeza, incluso bellas, en la exposición ‘Get me a stone’ (Dame una piedra) con la que la artista británica de origen palestino Rosalind Nashashibi gestiona su propio dolor, frustración y tristeza por la situación de Palestina.

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Calcuta (India).- Artistas callejeros de Calcuta pintan murales en las calles para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar entre el 12 de junio y el 19 de julio y será acogida por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá.

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Ciudad de México.- Tras la euforia de la inauguración y el debut de México ante Sudáfrica, el país comienza a medir el verdadero impacto social del Mundial 2026, con los operativos de seguridad, movilidad urbana y una derrama económica aún por cuantificar, ahora la atención se desplaza de la cancha a las calles.

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Santiago de Chile.- En el sur de Santiago, en la comuna de Padre Hurtado, México recibió este jueves el aliento de los chilenos ávidos de un Mundial que miran con nostalgia por la ausencia de La Roja.

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alm/EFE

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