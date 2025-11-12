Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 nov (11.00 GMT)

Madrid, 12 nov (EFE).-

Pekín.- Los reyes de España presentaron este miércoles una ofrenda floral ante el Monumento de los Héroes del Pueblo chino, situado en la plaza pequinesa de Tiananmen, después de la reunión que mantuvo el monarca con el presidente chino, Xi Jinping.



Ciudad del Vaticano.- La verdadera intrahistoria del cónclave en la que se eligió a León XIV, las maniobras que intentaron influenciarlo, las anécdotas del interior de la Capilla Sixtina y la realidad de que Robert Prevost nunca tuvo rivales – tampoco Pietro Parolin – se revela por primera vez en un libro que se publica este miércoles en España.



Singapur.- La princesa Ana de la casa real británica visitó este miércoles el buque de guerra Royal Navy HMS Spey en Singapur, país donde se encuentra para conmemorar el 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.



Washington.- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, amenazó este martes con tomar «medidas» contra los controladores aéreos que se ausentan de sus puestos de trabajo por no estar percibiendo un salario a causa del cierre de Gobierno, el más largo de la historia.



Islamabad.- Pakistán está este miércoles en alerta máxima, con un refuerzo de la seguridad en la capital y en los tribunales de las principales ciudades, mientras las autoridades investigan el atentado suicida que el martes dejó 12 muertos y más de 27 heridos frente a un complejo judicial de Islamabad.



Kaohsiung (Taiwán).- Más de 8.000 personas fueron evacuadas y 51 resultaron heridas en Taiwán antes de la llegada del tifón Fung-wong, un temporal que, aunque se ha degradado a tormenta tropical en las últimas horas, ha provocado inundaciones en varias zonas de la costa oriental de la isla.



Algeciras Cádiz (España).- La Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería marroquí, ha desmantelado una organización que tenía capacidad de introducir en España 200 kilos de hachís en una sola noche a través de drones artesanales.



Murcia (España)).- La Policía Nacional ha detenido en la localidad murciana de Molina de Segura a una mujer perteneciente a la peligrosa organización criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela y expandida en otros países latinoamericanos, que era buscada por las autoridades de Chile por ser la encargada de blanquear el dinero de esta estructura delictiva.



Licata (Italia).- Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este miércoles la reanudación de las actividades de búsqueda y rescate de barcos de migrantes en el Mediterráneo central, casi un año después de verse obligada a detener las operaciones con el Geo Barents, el último buque de la organización, por las «políticas restrictivas» del Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.



Bali (Indonesia).- La Agencia Provincial de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Bali registró que la conversión de arrozales en hoteles y alojamientos turísticos en Bali alcanza las 1.254 hectáreas al año.



Lisboa.- El presidente de Microsoft, Brad Smith, no ve necesaria una ley como la de inteligencia artificial (IA) de la Unión Europea que les dé permiso para hacer lo correcto y aboga por la colaboración entre los Gobiernos, más que la imposición de aranceles para proteger la industria.



Barcelona (España).- El cantante catalán Dani Macaco publica este viernes ‘Futuro Ancestral’, un disco con el que regresa a la música de raíz porque cree, según ha explicado en una entrevista con EFE, que «volver a la tierra es lo contemporáneo» y reivindica ser «artesanos del sonido frente a la corriente de la música de plástico».



Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que el objetivo del club es que Lamine Yamal «esté a disposición» del equipo azulgrana y ha reiterado que los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fueron informados del tratamiento al que fue sometido el futbolista.





