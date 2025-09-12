Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 sep (15.00 GMT)

Shenyang (China).- Un avión militar chino Y-20 procedente de Corea del Sur aterrizó este viernes en Shenyang (noreste de China) transportando los restos de 30 soldados chinos que combatieron en la Guerra de Corea (1950-53), junto con 267 objetos personales, informaron medios estatales.

Pocheon (Corea del Sur).- En la Guerra de Corea (1950-1953) hubo 138.418 fallecidos aunque tan solo se recuperaron los restos de 29.202, según el comité de recopilación de asuntos nacionales del Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur.

Ginebra.- Los ciudadanos de Corea del Norte sufren un control estatal sin parangón en el planeta, y el régimen de Kim Jong-un, en el poder desde finales de 2011, perpetra violaciones que constituyen crímenes contra la humanidad, concluye un informe de la ONU que estudia la evolución del aislado país en la última década.

Incheon (Corea del Sur).- El avión con los 316 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos la semana pasada en una redada migratoria en una planta de Hyundai en Georgia (EE.UU.) aterrizó este viernes en Corea del Sur, tras un episodio que ha generado malestar público y dudas en las futuras inversiones del país asiático en EE.UU.

Manchester (R.Unido).- Varios barcos quedan varados en el canal de Rochdale, tras secarse durante la última semana.

Pamplona (España).- En 2016, investigadores canadienses tuvieron la curiosa idea de retirar la microbiota intestinal de ratones y sustituirla por la de personas deprimidas. ¿El resultado? Los ratones se deprimieron, lo que demostró que ese conjunto de bacterias eran capaces de afectar directamente a los cerebros de los animales de laboratorio.

Samarcanda (Uzbekistán).- La ciudad de Samarcanda, conocida por su ubicación en la Ruta de la Seda, se ha convertido en los últimos años en una importante atracción turística debido a su concentración de una de las mejores colecciones de arquitectura y arte turcos que existen en la actualidad.

Torrelavega (España).- Artistas de lo urbano de España y otros países, tanto del grafiti como del hip-hop, son estos días partícipes de la regeneración urbana de la ciudad de Torrelavega, cuyos vecinos ha promovido esa iniciativa, junto con el Ayuntamiento, para dar otra vida a las fachadas de sus edificios.

Fuenteheridos, Huelva (España).- El portugués Fernando Pessoa fue uno de los escritores más enigmáticos y profundos del siglo pasado y su biógrafo, Manuel Moya (Fuenteheridos, Huelva, 1960), lo ha despojado de mitos y falsas creencias en un nuevo ensayo titulado «Fernando Pessoa. La reconstrucción» (Fórcola).

Madrid (España).- Los espacios monumentales de las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad abrirán gratuitamente sus puertas el próximo sábado, 13 de septiembre, en la octava edición de ‘La Noche del Patrimonio’, con una programación cultural para todos los públicos, en la que vecinos y visitantes disfrutarán de museos, palacios e iglesias, entre otros, fuera de su horario habitual.

Nankín (China).- De las gradas al bolsillo, la Superliga de Fútbol de Jiangsu (Su Chao) ha pasado de ser un torneo de fútbol amateur a convertirse en un motor económico que mueve multitudes y millones en dicha región oriental china.

