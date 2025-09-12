Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 sep (15.00 GMT)

Madrid, 12 sep (EFE).-

Ciudad de Gaza.- Miles de palestinos abandonaron este viernes la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja, tras las órdenes de evacuación forzosa israelíes y los constantes bombardeos contra la capital.

Varias localidades (Bielorrusia).- Los ejércitos ruso y bielorruso pusieron hoy en alerta al flanco oriental de la OTAN al comenzar las maniobras estratégicas Západ-2025, que obligaron a Polonia a desplegar decenas de miles de tropas en la frontera con Bielorrusia.

Katmandú.- Las calles de la capital de Katmandú amanecieroneste viernes bajo un estricto control militar, mientras el país comienza a hacer balance de las 48 horas de furia que forzaron la caída del Gobierno con al menos 31 muertos y más de 15.000 presos fugados.

Madrid.- El rey de España, Felipe VI, ha recibido, este viernes, las cartas credenciales del nuevo embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, en una ceremonia celebrada en el Palacio Real.

Madrid.- El rey de España, Felipe VI, ha recibido, este viernes, las cartas credenciales del nuevo embajador de Guatemala en España, Jorge Skinner-Klé, durante un acto celebrado en el Palacio Real.

Madrid.- El rey de España, Felipe, VI ha recibido, este viernes, las cartas credenciales de la nueva embajadora de Angola en España, Balbina Malheiros Dias da Silva, en una ceremonia celebrada en el Palacio Real.

Madrid.- El rey de España, Felipe VI, ha recibido, este viernes, las cartas credenciales del nuevo embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck, durante un acto celebrado en el Palacio Real.

Madrid.- El rey de España ha recibido este viernes en el Palacio Real de Madrid las cartas credenciales del nuevo embajador de Islandia, junto a otros cinco embajadores, una ceremonia a la que ha asistido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Kiev.- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, se reunió hoy con su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, en Kiev, Ucrania, en medio de la invasión rusa. El ministro de Asuntos Exteriores danés llegó a Kiev para reunirse con altos funcionarios ucranianos.

Murcia (España).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Felix Bolaños, ha defendido este viernes en Murcia que sean compatibles la celebración «con normalidad» de la vuelta ciclista a España y el «derecho a la protesta de personas que luchan por una causa justa».

París.- El presidente catalán, Salvador Illa, se encuentra este viernes de visita en París, donde se ha reunido con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo.

Bruselas.- El Tribunal Constitucional suspende el aplazamiento de la zona de bajas emisiones de Bruselas al establecer 2025 como fecha límite. Los vehículos diésel Euro 5 y los vehículos de gasolina Euro 2 están ahora prohibidos en la región de Bruselas-Capital.

Londres.- Activistas a favor de la muerte asistida en Reino Unido protestaron hoy en Londres para apoyar el proyecto de ley para adultos con enfermedades terminales, que se debate en la Cámara de los Lores, tras su aprobación en la Cámara de los Comunes en junio de 2025.

Nairobi.- Docenas de abogados kenianos y trabajadores del sector jurídico salieron este viernes a las calles de Nairobi para exigir justicia por el asesinato del letrado Kyalo Mbobu, acribillado a tiros el martes por un pistolero en motocicleta.

Valencia (España).- El diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Juan Bordera ha ofrecido una rueda de prensa desde la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, en la que ha narrado cuales son los planes de la flotilla.

Bucarest.- El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Joong Shik Kang, ofreció este viernes una rueda de prensa en la sede del Banco Nacional de Rumanía al término de la consulta del Artículo IV, que revisa cada año la evolución económica del país.

Pekín.- Pekín organizó este viernes una visita guiada para medios de comunicación por el parque industrial Zhongguancun Internet 3.0 en la que mostraron dispositivos robóticos y que utilizan inteligencia artificial.

Bilbao (España).- La escultura monumental de Eduardo Chillida ‘Elogio del Hierro III’ se encuentra ya instalada en la entrada del Museo Bellas Artes de Bilbao tras haber permanecido desde 2018 en Chillida Leku por razones de conservación.

Moscú.- La Moscú antigua y la nueva. Los cambios experimentados por la capital rusa a través de los siglos quedan expuestos estos días en una gran muestra en la ciudad que incluye 115 piezas, la mayoría de ellas, de artes plásticas.

Moscú.- El sorteo del festival internacional de la canción de Intervisión se celebró hoy en el Centro Nacional de Rusia, donde quedaron definidos los turnos de actuación de los participantes. La gala tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en la Live Arena de Moscú.

Jerez (España).- Cristina Gutiérrez, piloto burgalesa campeona del Rally Dakar 2024 en la categoría Challenger, afirmó en la I Jornada de Mujer y Motor, organizada por la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA), que se congratula por haberse convertido en referente de niños y niñas, sin distinción. Ante los cámaras de EFE señalo que «es emocionante contar tus experiencias y que puedan servir a otros para inspirarse».

Madrid.- El Atlético de Madrid ha presentado, este viernes, a su último fichaje de esta temporada, el extremo internacional argentino Nico González.

Madrid.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, es un «agradecido infinitamente» por el afecto de los seguidores hacia él, según expresó este viernes en rueda de prensa, en la que remarcó que tiene que «seguir dándole a la gente todo lo que espera» del conjunto rojiblanco e insistió en la necesidad de «trabajar» para que «la gente se sienta identificada con el equipo».

Madrid.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, no descartó el regreso del brasileño Rodrygo Goes al extremo derecho para ser titular en San Sebastián ante la Real Sociedad, y mandó un mensaje a sus jugadores, tras anunciar rotaciones hasta el siguiente parón de octubre, al afirmar que «el que lo merece, jugará».

