Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 de noviembre (16.00 GMT)

Madrid, 13 nov (EFE).-

Ciudad de México.- Familiares de mexicanos víctimas de asesinatos por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos visitan Ciudad de México para reunirse con la sociedad civil además de ser invitadas a dar una presentación en el Senado mexicano.

(foto)(video)

Tegucigalpa.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) presenta el Informe ‘Patrones y tendencias de la Corrupción 2010-2024″ en el país.

(foto)(video)

Ciudad de Panamá.- El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca Villarreal, participa este jueves en un evento en Panamá con motivo del Día del Periodista.

(foto)(video)

Berlín.- La coalición en Alemania entre conservadores y socialdemócratas llegó anoche a un acuerdo en la disputa en torno al servicio militar en la que se impuso la demanda del titular de Defensa, Boris Pistorius, de llevar a cabo en el futuro una revisión médica de los jóvenes en edad militar para determinar la aptitud física y mental de potenciales reclutas.

(foto)(video)

Roma.- Investigadores italianos buscan desde anoche en la antigua mansión de uno de los miembros de la «Banda della Magliana», la mafia que dominó Roma en los años 70 y 80, posibles restos de Paolo Adinolfi, un juez desaparecido en 1994, en un episodio más en la larga lista de misterios de la historia de Italia.

(foto)(video)

Daca.- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés anunció este jueves que emitirá el próximo 17 de noviembre su veredicto en el caso por crímenes de lesa humanidad contra la ex primera ministra Sheikh Hasina y dos de sus principales asesores, tras un aumento de la tensión en el país en las horas previas al anuncio.

(foto)(video)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió hoy en Villa Doria Pamphilj a su homólogo albano, Edi Rama, para celebrar la Primera Cumbre Intergubernamental Italia-Albania que tendrá lugar a lo largo de este jueves.

(foto)(video)

Bruselas.- El Parlamento Europeo apostó este jueves por rebajar los requisitos de sostenibilidad para empresas aún más que lo que había propuesto Bruselas después de que el Partido Popular Europeo (PPE) dejase de lado la tradicional mayoría de partidos proeuropeos y pactase con los grupos ultraconservador y de la extrema derecha parlamentarias.

(foto)(video)

Londres.- ‘Flesh’ (Carne), la novela ganadora del premio literario Booker, aborda la clase social, el dinero y el poder, pero no es autobiográfica, a pesar de que el personaje, István, al igual que su autor, David Szalay, vive entre dos mundos, Londres y Hungría, sin llegar a sentirse «en casa en ninguno de los dos».

(foto)(video)

Ciudad del Vaticano.- Bajo la imponente columnata de Bernini de la Plaza de San Pedro del Vaticano se ubica un pequeño ambulatorio que ofrece servicios médicos gratuitos a unos 10.000 pobres, un servicio promovido hace una década por el papa Francisco que se refuerza esta semana por el Jubileo de los Pobres.

(foto)(video)

Lisboa.- Las mujeres siguen siendo minoría en un sector, el tecnológico, en el que los datos apuntan a un declive en la paridad de género, frente a lo que reivindican que tienen mucho que aportar, como una app para mejorar la vida de quienes conviven con endometriosis o un dispositivo para facilitar los chequeos mamarios.

(foto)(video)

Bruselas.- Los Estados de la Unión Europea aprobaron este jueves eliminar la exención de derechos de aduana que aplican a los envíos de valor inferior a 150 euros desde terceros países para frenar la avalancha de pequeños paquetes que llegan sobre todo desde China a través de comercios en línea como Temu o Shein.

(foto)(video)

