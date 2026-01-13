Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 ene (11.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 13 ene (EFE).-

Kiev.- Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania y las informaciones publicadas por autoridades regionales y empresas del sector eléctrico.

(vídeo)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió este martes en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, a los dos ciudadanos italianos excarcelados en Venezuela, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò.

(vídeo)

Ciudad de Gaza.- Al menos cuatro palestinos perdieron la vida este martes a causa de la fuerte tormenta que azota la Franja de Gaza desde la noche de ayer, según informaron a EFE fuentes de la Defensa Civil en Gaza y del hospital Al Shifa.

(foto)(vídeo)

Londres.- La ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Justicia e Igualdad de Género, Naaja Nathanielsen, comparece en una rueda de prensa en Londres tras una visita al Reino Unido.

(foto)(vídeo)

París.- La clase política francesa está pendiente este martes del juicio que dirime el futuro de la líder ultraderechista Marine Le Pen, favorita de los sondeos para las presidenciales de 2027 pero que puede verse impedida por una condena por inhabilitación por la financiación ilícita de su partido.

(vídeo)

Nahal Anava.- Las fuertes lluvias que asolan Israel este martes han causado inundaciones en diversos puntos del país, lo que ha dejado varios heridos y decenas de personas atrapadas, que los equipos de emergencia tratan de rescatar.

(vídeo)

Madrid.- Felipe VI ha recibió ayer lunes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela de Madrid al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dentro de la visita oficial que realiza a España.

(foto)(vídeo)

Tank, Lakki Marwat (Pakistán).- Familiares asisten al funeral de uno de los policías que murió por un artefacto explosivo en Pakistán este lunes.

(foto)(vídeo)

Nara (Japón).- Los líderes de Japón y Corea del Sur acordaron este martes reforzar su cooperación en ámbitos como la seguridad económica o las cadenas de suministro, en medio de las restricciones a la exportación al archipiélago de productos de uso dual por parte de Pekín.

(vídeo)

París.- Unos 350 tractores entraron esta madrugada en París, autorizados por el Gobierno y, después de realizar un recorrido desde el noreste que les llevó por los Campos Elíseos y la plaza de la Concordia, una parte de ellos se apostaron junto a la Asamblea Nacional para protestar por el acuerdo UE-Mercosur.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Los trabajadores del transporte público de Seúl han iniciado una huelga general para exigir salarios más altos y mejores condiciones laborales.

(foto)(vídeo)

Srinagar (Cachemira india).- La región de Srinagar, en la Cachemira india, enfrenta un clima extremo con varios días consecutivos registrando temperaturas bajo cero, lo que lleva a muchos lugareños a consumir platos tradicionales como la harissa, un desayuno típico de la zona que se caracteriza por servirse caliente durante el invierno.

(foto)(vídeo)

Badajoz (España).- El aventurero extremeño José Trejo, quien cada año pasa varios meses en Groenlandia, ha expuesto este martes que los habitantes de este territorio «se tomaban a broma en 2019» las pretensiones del presidente de EEUU, Donald Trump; «ahora las viven con temor».

(foto)(vídeo)

Wuhu, (China).- En la ciudad china de Wuhu, en la provincia de Anhui, un robot humanoide con uniforme de policía ayuda a los agentes a dirigir el tráfico, además de colaborar en el mantenimiento del orden en primera línea.

(vídeo)

San Francisco (EE.UU.).- Un proyecto rotativo de obras de arte digitales de los artistas Emmett Feldman, Ben Stokes y Henry Hu se proyectan en el histórico edificio Beaux-Arts del Humboldt Bank, construido en 1908, en el centro de San Francisco. La proyección al aire libre, que dura todo el año, forma parte de una serie llamada Yerba Buena Illuminated.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- Noche de gala en el Gran Teatre del Liceu en el estreno de la nueva y minimalista producción de ‘Tristan und Isolde’, de Richard Wagner, dirigida por Bárbara Lluch, con la soprano noruega Lise Davidsen en su debut mundial como Isolde, un rol con el que hoy se ha coronado, a tenor de la ovación recibida al final de la obra.

(foto)(vídeo)

Barcelona.- El lateral portugués Joao Cancelo, que aterrizó este lunes en la capital catalana, ha pasado la preceptiva revisión médica y firmará este martes su contrato con el equipo de Hansi Flick hasta final de temporada.

(foto)(vídeo)

