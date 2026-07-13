Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 13 jul (EFE).-

Odesa (Ucrania).- Rusia lanzó entre la tarde del domingo y la mañana del lunes tres misiles guiados Kh-59 y Kh-69 y 134 drones de largo alcance contra Ucrania, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

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Bangkok.- Equipos médicos y autoridades de Tailandia buscan identificar este lunes a las personas que resultaron directamente afectadas por el incendio registrado en un bar de Bangkok, situado en una zona turística de la capital tailandesa, que deja un saldo preliminar de 27 fallecidos y más de 30 heridos.

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Bangkok.- La Policía de Tailandia investiga este lunes si la obstrucción con varios objetos de dos de las puertas del bar incendiado en el norte de Bangkok, que deja un balance preliminar de 27 muertos y 63 heridos, 22 de ellos críticos, impidió la evacuación de parte de los clientes y derivó de una posible negligencia penal por parte de los responsables del local.

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Guadalajara (México).- Al menos diez personas murieron y diez más resultaron lesionadas en un accidente múltiple ocurrido este domingo en la autopista federal Guadalajara-Tepic, en el oeste de México, según informaron las autoridades de Jalisco y Nayarit.

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Srinagar (India).- Miembros del Partido Democrático Popular (PDP) han celebrado este lunes 13 de julio un acto conmemorativo en la sede del partido con motivo del Día de los Mártires, fecha que honra el asesinato por parte de las fuerzas de la monarquía Dogra de 22 ciudadanos de Cachemira asesinados frente a la cárcel central de Srinagar.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 8,95 % este lunes, en medio de las renovadas tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita la mayor parte del petróleo que Corea del Sur importa de la región.

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Yakarta.- El ministro Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, ha afirmado que se espera un crecimiento del 5,4% de la economía del país a finales de 2026.

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Taipéi.- Los ingresos de TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo, ascendieron a 2,4 billones de dólares taiwaneses (74.961 millones de dólares, 65.752 millones de euros) en el primer semestre, fruto de la fuerte demanda de chips provocada por el ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).

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La Línea de La Concepción (España).- Una década después del referéndum del brexit y tras cinco años de negociaciones, los vecinos del Campo de Gibraltar y Gibraltar vivirán por fin esta semana sus consecuencias: el hito histórico que supondrá el derribo del que es considerado uno de los pasos fronterizos más pequeños del mundo y una barrera física y emocional para los habitantes de ambos lados

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Madrid.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la comisión de fraudes informáticos en varios países europeos con los que consiguieron apropiarse de un total de 140 millones de euros, en una operación en la que cuatro personas han sido detenidas.

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Pekín.- Las autoridades chinas detuvieron a cuatro personas e impusieron sanciones administrativas a otras 23 por presuntamente difundir rumores relacionados con inundaciones y desastres, en medio de las catástrofes causadas en el centro y sur del país por el paso de dos tifones consecutivos.

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Manila.- Decenas de filipinos se manifestaron este lunes en contra de los acuerdos en materia de Defensa y de la alianza estratégica «Pax Silica» entre Estados Unidos y Filipinas.

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Banda Aceh (Indonesia).- Los estudiantes indonesios regresan a clases tras un largo receso semestral para el año académico 2025/2026, durante el conocido como Periodo de Introducción al Entorno Escolar Amigable (MPLS) 2026, una iniciativa para que los nuevos estudiantes se adapten y se sientan integrados desde el primer día.

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Barcelona (España).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por enterrar de manera irregular en la provincia de Barcelona hasta 46.000 toneladas de basura procedente de Francia, la cual incluía residuos peligrosos.

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Pamplona (España).- La mítica ganadería de Miura protagonizó este lunes un encierro rápido, noble y limpio en los sanfermines de Pamplona, con los toros en cabeza prácticamente durante todo el recorrido, cinco agrupados y un sexto algo descolgado.

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Dallas.- La plantilla de la selección de España festejó el cumpleaños 24 de su compañero Nico Williams, en la antesala de la semifinal de la Copa de Mundo 2026 ante Francia.

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Majadahonda (Madrid).- El Atlético de Madrid ha iniciado este lunes la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Majadahonda con un entrenamiento marcado por las ausencias de los internacionales que están participando en el Mundial.

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Liverpool (R. Unido) El nuevo entrenador del Liverpool F.C. Andoni Iralola, comparece ante los medios en la que será su primera rueda de prensa en Liverpool.

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Londres.- El nuevo entrenador del Chelsea F.C. Xabi Alonso, comparece ante los medios en la que será su primera rueda de prensa en el barrio de Chelsea en Londres.

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alm/EFE

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