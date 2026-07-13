Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 13 jul (EFE).-

La Guaira (Venezuela).- Maquinaria pesada y equipos de rescate prosiguieron este lunes las labores de remoción de escombros en el estado venezolano de La Guaira, mientras en el cementerio La Esperanza recibe los cuerpos de las víctimas, identificadas y aún pendientes de identificación, en medio de las tareas forenses.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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São Paulo (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple agenda en el Instituto Mauá de Tecnología, en São Paulo, donde pretende realizar un anuncio a la prensa, cuando faltan tres meses para las elecciones presidenciales.

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Guatemala.- El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y la aerolínea TAG Airlines inauguran este lunes una nueva conexión aérea directa hacia El Salvador, una ruta internacional estratégica diseñada para dinamizar el flujo de visitantes y los negocios entre ambas naciones.

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Guatemala.- El proyecto regional arqueológico San Bartolo-Xultún, en el noreste de Petén, presentará este lunes hallazgos inéditos sobre la lectura de jeroglíficos en sus murales, un descubrimiento clave que aporta nuevos datos sobre el origen y la evolución de la escritura maya

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Montevideo.- La Secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, Amparo López Senovilla, inicia una visita oficial a Uruguay cuyo objetivo principal es reforzar la relación económica, comercial y empresarial de España con la región, acompañar a las empresas españolas y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

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Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la UE estudian este lunes cómo restringir o prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, en un debate que puede poner a prueba la unidad de los Veintisiete.

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Milán (Italia).- La Policía italiana ha detenido a seis jóvenes vinculados a la banda urbana de los ‘Latin Kings’ por su presunta implicación en el asesinato a puñaladas del joven italiano de origen ecuatoriano Gianluca Ibarra Silvera el pasado 26 de mayo en la estación de tren de Milán Certosa (norte), informaron este lunes las autoridades locales.

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Peshawar (Pakistán).- Ciudadanos afganos continúan abandonando Pakistán este lunes luego de que el Gobierno pakistaní hiciera efectiva el viernes una nueva orden que instruye a las fuerzas de seguridad a arrestar de manera inmediata a cualquier ciudadano afgano que resida en el país sin un visado válido.

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Belfast (Reino Unido).- Miembros de la Orden de Orange y bandas leales marcharon este lunes por las calles de Belfast para celebrar el tradicional «12 de Julio», una festividad protestante que este año se ha trasladado al día 13 al coincidir la fecha oficial con un domingo.

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Berlín.- Decenas de activistas se pegaron al suelo con pegamento y vertieron aceite en los exteriores de las oficinas del fabricante alemán de armamento Rheinmetall este lunes en Berlín.

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Nueva Delhi.- El ‘Partido de las Cucarachas’ (CJP, en inglés) indio denunció este lunes que la salud del activista Sonam Wangchuk se encuentra en condición «crítica» después de cumplir 15 días en huelga de hambre como parte de un movimiento de protesta contra el ministro de Educación.

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Daca.- Las inundaciones repentinas que han azotado siete distritos del este de Bangladés durante la última semana han provocado la muerte de más de 50 personas, informaron el domingo las autoridades.

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Tolón (Francia).- El portahelicópteros anfibio Dixmude de la flota militar francesa llegó este lunes a la bahía de Tolón, en el sur de Francia, tras completar la misión Jeanne d’Arc 2026, un despliegue anual iniciado el pasado 17 de febrero con el objetivo de formar a los futuros oficiales de la Armada francesa.

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Liaoning (China).- La provincia nororiental china de Liaoning elevó este lunes su respuesta de emergencia por inundaciones mientras el tifón Bavi, ya debilitado a tormenta tropical, continuaba su avance hacia el noreste del país con alertas activas por lluvias intensas, crecidas repentinas y desastres geológicos.

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Barcelona (España).- Los seis galardonados con los Premios Princesa de Girona 2026, que se entregan mañana en un acto que presidirán los Reyes de España en el Gran Teatre del Liceu, han animado este lunes a los jóvenes a seguir sus sueños sin desesperar, convencidos de que «hay un mundo mejor» y «está en sus manos».

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Barcelona (España).- El Barça, campeón en las dos últimas ediciones de LaLiga, se ha puesto este lunes en marcha, aun con la ausencias de los mundialistas, en una sesión de pruebas médicas y físicas, previas al inicio de los entrenamientos, previstos para este martes (9:30 CET).

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Liverpool (R. Unido).-El español Andoni Iraola aseguró este lunes en su primera comparecencia como entrenador del Liverpool que quiere un equipo vertical, intenso y agresivo», y avanzó que el club «está trabajando duro para hacer más incorporaciones».

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Madrid, 13 jul (EFE).- El centrocampista internacional danés Morten Hjulmand, fichado por el Atlético de Madrid por las cinco próximas temporadas, ya ha «sentido la pasión y la ambición» de Diego Simeone para el nuevo curso, en la conversación telefónica que ha mantenido con el técnico argentino.

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alm/EFE

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