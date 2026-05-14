Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 may (10.00 GMT)

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Madrid, 13 may (EFE).-

Pekín.- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, pasearon este jueves por el Templo del Cielo de Pekín, un enclave histórico que data del siglo XV y simboliza los vínculos entre el cielo y la tierra en la cosmovisión tradicional china.

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Pekín.- Los directivos de los gigantes empresariales que acompañan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China, estuvieron presentes este jueves en la cumbre que mantuvieron en Pekín el líder republicano y su homólogo chino, Xi Jinping, algo inusual en este tipo de diálogos bilaterales.

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Nueva Delhi.- La India defendió este jueves un papel “constructivo y estabilizador” para el BRICS en medio de guerras, tensiones comerciales y fragmentación geopolítica, durante la apertura de la reunión de ministros de Exteriores del bloque en Nueva Delhi.

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Alicante (España).- España y Reino Unido colaboran en la localización de 12 de los criminales británicos más buscados por las autoridades de ese país y que creen que tienen vínculos en ciudades como Alicante, Málaga o Marbella.

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Nom Pen.- Camboya acoge ceremonias y eventos culturales por todo el país en honor al cumpleaños del rey camboyano Norodom Sihamoní.

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Madrid.- La aerolínea Iberia ha estrenado este jueves ‘El Cubo de Otto’, un pódcast original en el que durante 19 episodios analizarán y reflexionarán sobre las herramientas para ayudar a aquellas personas que sufren miedo a volar.

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Cannes (Francia).- Aunque empezó a trabajar como actriz «por azar», a Aina Clotet siempre le gustó «contar historias», recuerda, y este 2026 su sueño se ha logrado a lo grande en su primer largometraje como directora, ‘Viva’, una película sobre el deseo feroz de vivir que se estrena este jueves en la Semana de la Crítica de Cannes.

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rmg/EFE

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