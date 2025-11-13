Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 nov (11.00 GMT)

Nablus (Palestina).- Colonos israelíes incendiaron la mezquita Hajja Hamida, ubicada entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), durante la madrugada del jueves, y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

Teherán.- Irán presume de poderío militar en una exposición en Teherán que atrae a familias con niños, estudiantes universitarios y mujeres cubiertas con chador que quieren admirar los misiles y drones con los que la República Islámica atacó a Israel en la guerra de 12 días, que enfrentó a ambos países.

Pekín.- El rey Felipe VI visitó este jueves la planta que el fabricante español de componentes de automoción Gestamp opera en las afueras de Pekín, en la última jornada de su viaje de Estado a China.

Singapur.-La princesa Ana de Gran Bretaña, acompañada por Sir Tim Laurence, visitó este jueves el Centro de Formación de Airbus Asia en Singapur, que es actualmente el mayor centro de formación de tripulaciones de vuelo de Airbus del mundo.

Cadrezzate (Italia).- Los Carabineros italianos detuvieron anoche a Elia Del Grande, quien se había escapado el pasado 1 de enero del centro de inserción en el que se encontraba, y que ya había cumplido 25 años de cárcel por haber asesinado a sus padres y a su hermano mayor cuando tenía 22 años.

Las Palmas de Gran Canaria (España).- La Policía ha detenido a once personas por tráfico de menores en Lanzarote, Gran Canaria y Madrid al desmantelar un grupo que presuntamente se dedicaba a facilitar el traslado a Francia de niños y adolescentes llegados en patera a las islas, que desaparecían de sus centros de acogida.

Akita (Japón).- En la ciudad japonesa de Akita los niños caminan a clase agitando campanas y una unidad especial de la policía antidisturbios patrulla los barrios en busca de osos, después de registrar números récord de ataques a humanos en las últimas semanas.

Beirut.- El Gobierno libanés, en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llevó a cabo la novena fase de la salida organizada de refugiados sirios de vuelta a su país de origen.

Las Vegas (EE.UU.).- La industria musical latina regaló este miércoles a Raphael «su gran noche» con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años en el que participaron celebridades como Aitana, David Bisbal, Rozalén o Pablo López.Raphael «significa el milagro de que el escenario cobre vida

Madrid.- Netflix estrena este viernes la serie ‘El cuco de cristal’, una nueva adaptación de los libros de Javier Castillo, que en este thriller narra la historia de Clara (interpretada por Catalina Sopelana), una médico residente que tras ser trasplantada del corazón se traslada a un pequeño y enigmático pueblo para descubrir quién fue su donante.

Madrid.- La violinista María Dueñas (Granada, 2002) acaba de conseguir dos premios Gramophone, los ‘óscar’ de la música clásica, un «honor» para una artista virtuosa que explica que empezó a tocar con 6 años «de forma muy natural»: «Cuando vi un violín en un escenario y dije ‘eso quiero hacer yo también'», relata.

Vigo (España).- Con la fortaleza que la caracteriza y con un halo de calma y paz alejado de la tensión en la pista, la tricampeona mundial y medalla de oro olímpica en Río 2016 Carolina Marín (Huelva, 1993) ha confesado este miércoles en Vigo que en su palmarés hay algo que no esperaba.

Madrid.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado en la inauguración de la 10th Sports Medicine Global Summit, encuentro médico con motivo de la llegada de la NFL a España. Este congreso se celebra en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el próximo domingo se celebra el primer partido en España de la National Football League (NFL)

Bilbao (España).- Yaser Hamed Mayor, futbolista vasco internacional con Palestina, que el próximo sábado se enfrentará en Bilbao a la selección de Euskadi, espera vivir «un día histórico» en San Mamés en el que quieren representar y dar voz a todo el pueblo palestino para que «de una vez por todas termine el genocidio» en Gaza.

