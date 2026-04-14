Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 14 abr (EFE).-

Sanliurfa (Turquía).- Un exalumno de secundaria hirió al menos a 16 personas, diez de ellas estudiantes, al abrir fuego indiscriminadamente con una escopeta antes de suicidarse en un colegio del distrito de Siverek, en la provincia turca de Şanliurfa (sureste).

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Odesa (Ucrania).- Rusia atacó anoche territorio de Ucrania con 129 drones de larga distancia y cuatro misiles Kh-59 y Kh-69, en un nuevo ataque nocturno en el que fueron alcanzadas infraestructuras portuarias de la región de Odesa e instalaciones energéticas de la de Mikoláyiv, ambas en el sur de Ucrania, según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades locales.

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Jerusalén.- Las sirenas han sonado este martes en Jerusalén para marcar un minuto de silencio por el Día de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto.

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Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de ese país, Isaac Herzog, asistieron este martes a la ofrenda floral en el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén, con motivo del Día de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto.

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Pekín.-El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró este martes en Pekín que se siente «muy contento» con el resultado de las elecciones en Hungría y alegó que las olas «se pueden parar».

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que sus dos países defienden el derecho internacional, que dijo que ha sido «gravemente socavado», y están «en el lado correcto de la historia» frente a la «ley de la selva».

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Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este martes en Pekín una reunión con una decena de inversores chinos para ofrecer España como destino de sus negocios, priorizando los que generan valor añadido creando empleo local y alianzas estratégicas.

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Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este martes por la tarde con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), Zhao Leji, como parte de su segundo día de agenda oficial en el gigante asiático.

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Pekín.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, que «la justicia haga justicia», y por ello se ha mostrado convencido de que el tiempo pondrá «todo y a todos en su sitio».

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, abogó este martes por un alto el fuego «integral y duradero» en Oriente Medio durante una reunión en Pekín con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en plena escalada de tensiones en la región por la crisis en el estrecho de Ormuz.

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Ciudad Quezón.- Conductores de transporte público en Filipinas reciben este martes una ayuda de 5.000 pesos filipinos (unos 71 euros) para hacer frente a la subida de los precios del combustible.

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Madrid- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a diez integrantes de la banda juvenil Dominican Don’t Play (DDP) por delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 2,74 % este martes tras las afirmaciones de Washington de que Irán está dispuesta a sostener una nueva serie de negociaciones para finalizar la guerra.

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Pekín.- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo se redujo un 0,7 % interanual en marzo hasta unos 2,23 billones de yuanes (326.438 millones de dólares, 277.564 millones de euros), según datos oficiales publicados este martes.

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Ciudad de México.- El servicio del Metro de la Ciudad de México operará con normalidad este martes tras un acuerdo entre las autoridades y el sindicato de ese medio de transporte, cuyos trabajadores realizaron un paro parcial con reducción de recorridos, retrasos de hasta 40 minutos y saturación en varias estaciones.

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Quito.- El Ejército de Ecuador informó de que ejecutó una operación contra la minería ilegal en el municipio de Tulcán, en la provincia andina de Carchi, en la frontera con Colombia, donde deshabilitó 25 bocaminas y causó pérdidas por unos «100.000 dólares a las estructuras ilegales» que operan en la zona.

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Daca.- Daca acoge este martes las celebraciones de Mangal Shobhajatra, el primer día del Año Nuevo bengalí, una festividad que se extiende por todo el país y que ha sido declarada como patrimonio cultural inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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Bombay (India).- Indios se han reunido este martes en Bombay para conmemorar el 135º nacimiento de Bhimrao Ramji Ambedkar (B.R. Ambedkar), primer ministro de Justicia de la India y presidente del Comité de Redacción de la Constitución, una figura que se asocia a la lucha contra el sistema de castas y la impunidad en el país asiático.

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Colle di Val d’Elsa (Italia).- El artista argentino Leandro Erlich abraza la belleza de lo efímero con una nueva instalación en la Toscana en la que la arena, un material intrínsecamente vulnerable, le permite reflexionar sobre la fragilidad del mundo y la vanidad de la ambición humana.

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alm/EFE

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