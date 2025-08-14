Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 ago (10.00 GMT)

2 minutos

Madrid, 14 ago (EFE).-

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe este jueves en Londres al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, antes de la esperada reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania.

(vídeo)(foto)(directo)

La Paz.- El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira prometió este miércoles que si gana las elecciones generales del domingo en Bolivia, creará el «Salario universal de la mujer» como un reconocimiento al «corazón productivo» del país por el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar.

(vídeo)(foto)(audio)

Roma.- Con la llegada del tradicional puente de Ferragosto, Roma experimenta su particular “despoblación” estival: persianas bajadas, tráfico reducido y calles más silenciosas.

(vídeo)(foto)

París.- Entre una visita al Louvre, un paseo por el Sena y un desayuno en las terrazas de Montmartre, el turista ha encontrado una nueva atracción en París: visitar la «Orejona», el trofeo de la Liga de Campeones conquistado por primera vez por el París Saint-Germain (PSG) en junio pasado y que brilla en el Parque de los Príncipes.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

