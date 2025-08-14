Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 de agosto (15.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 14 ago (EFE).-

Asunción – El presidente de Paraguay, Santiago Peña, exhibe la estabilidad de indicadores clave y el crecimiento económico como logros de su segundo año de gestión, pero sigue arrastrando con la histórica deuda social del país, mientras economistas y opositores advierten una alta inflación en alimentos como la carne y una «desconexión» con la realidad de la gente.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El exdirector del Reina Sofía de Madrid y especialista en la transformación museística, el español Manuel Borja-Villel, dijo a EFE en Buenos Aires que los museos occidentales están en la obligación de incluir las voces silenciadas y avanzar hacia la decolonización.

(foto)(vídeo)

San Salvador- La actividad pesquera y el turismo se ven afectados por la proliferación de la planta acuática ninfa en el Lago de Suchitlán en El Salvador, que ha cubierto casi todo el espejo de agua, representando también pérdidas económicas para comerciantes de la zona.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá – Una residencia literaria en Galicia (noroeste de España) permitirá a la poeta panameña Alessandra Monterrey culminar su proyecto de un libro de poesía que busque una conexión lírica con «especies náufragas» o barcos que van a parar al fondo del mar.

(foto)(vídeo)

Bali.- La Agencia de Metereología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia ha emitido este jueves una alerta por clima extremo en las localidades de Java y Bali, que se espera se alarge durante los próximos días.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Ciudadanos surcoreanos han organizado este jueves una manifestación en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Seúl para protestar por las nuevas tarifas impuestas sobre el país asiático por Washington.

(foto)(vídeo)

Pompeya (Italia), 14 ago (EFE).- Un turista escocés, de 51 años, fue denunciado por robo al llevarse en su mochila varios fragmentos del piedra de la zona arqueológica de Pompeya, la ciudad del sur de Italia arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, alabó hoy los «enérgicos y sinceros» esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, en víspera de la cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Las tiendas de souvenirs en el centro de Moscú rebosan de figuras con las imágenes de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en víspera de la cumbre que ambos mantendrán mañana en Alaska.

(foto)(vídeo)

Colombo.- Un grupo de activistas se concentró este jueves en solidaridad con Palestina frente a la oficina de la ONU en Colombo.

(foto)(vídeo)

Mar del Norte.- Greenpeace ha instalado en una plataforma gasística de la multinacional Shell en el mar del Norte una obra del artista Anish Kapoor para denunciar el impacto de los combustibles fósiles en el clima, informó este jueves la organización ecologista.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Rusia y Ucrania efectuaron este jueves un nuevo canje de prisioneros en el marco del cual intercambiaron a 84 personas de cada bando, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Un grupo de personas mostró este jueves en Bruselas su solidaridad con el pueblo palestino antes de un debate en el Parlamento belga sobre la crisis de Gaza.

(foto)(vídeo)

EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.