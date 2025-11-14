Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 de noviembre (16.00 GMT)

Madrid, 14 nov (EFE)

Guadalajara (México).- México apuesta por la sostenibilidad y la independencia tecnológica con el autobús eléctrico Taruk, un vehículo desarrollado y fabricado totalmente en el país por una empresa mexicana que fue presentado en la Expo Transporte ANPACT 2025, en Guadalajara (oeste de México).

Belém (Brasil).- Un grupo de indígenas amazónicos bloqueó este viernes durante casi cuatro horas la entrada principal a la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém para protestar contra proyectos de infraestructura que creen que amenazan sus territorios.

Buenos Aires.- El Gobierno del ultraliberal Javier Milei aseveró este viernes que el acuerdo marco alcanzado con los Estados Unidos en materia de comercio e inversiones marca que Argentina está «en el sendero correcto» y sienta las bases para atraer más inversiones estadounidenses.

Gyeongju (Corea del Sur).- La tensión entre Japón y China por Taiwán, después de que Tokio afirmara que un conflicto militar justificaría una intervención de su Ejército, se elevó este viernes con la queja formal de Pekín ante el embajador nipón y la negativa de Tokio a retractarse, mientras China subrayó que la isla autogobernada es «una línea roja».

Pulwama (India).- El operativo de búsqueda de los posibles autores del atentado ocurrido el pasado lunes en Nueva Delhi, donde murieron ocho personas tras la explosión de un vehículo, continuó este viernes, con el foco en la Cachemira administrada por la India, informaron a EFE fuentes de seguridad.

Yakarta.- El rey Abdullah de Jordania se encuentra en visita oficial en Indonesia para discutir las relaciones entre ambos países.

Cascais (Portugal).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este viernes que el aval dado por el abogado general de la Unión Europea (UE) a la amnistía es «muy importante» y «pone en valor el esfuerzo y la voluntad» que guió al Gobierno y al Parlamento ante «una crisis constitucional».

Kiev.- Rusia volvió a bombardear la pasada madrugada Kiev con un ataque masivo con misiles y drones que mató a cinco civiles y dejó más de treinta heridos, según cifras ofrecidas por las autoridades ucranianas.

Rashaya (Líbano).- En la ciudad libanesa de Rashaya, un acto conmemorativo del Día de la Independencia de Líbano, que se celebra oficialmente el 22 de noviembre, ha recorrido las principales calles del municipio en recuerdo de la liberación de los líderes libaneses en la fortaleza de la población en 1943, tras el dominio francés.

Pekín.- El gusto asiático por lo español, que se extiende, y mucho, a la música, será la alfombra roja que reciba a la Orquesta Titular del Teatro Real español en su debut en China, que ha colgado el cartel de «no hay entradas» y supone un paso más en su estrategia de internacionalización.

Ankara.- Tres soldados fallecidos en el accidente de un avión militar turco en Georgia fueron despedidos este viernes en Ankara, donde cientos de personas acudieron a rezar junto a los féretros durante la ceremonia fúnebre.

Cascais (Portugal).- La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, abogó este viernes por una mayor cooperación para poder combatir los desafíos de seguridad que registran los países de la región, como el narcotráfico o la trata de personas.

Roma.- Los desastres naturales provocaron pérdidas agrícolas por un valor estimado de 3,26 billones de dólares entre 1991 y 2023, unos 99.000 millones de dólares anuales, según un informe publicado este viernes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

