Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 ene (11.00 GMT)

Madrid, 14 ene (EFE).-

Kiev.- Varias subestaciones eléctricas que suministraban energía a la ciudad de Kiev fueron atacadas el pasado martes por drones y misiles rusos provocando un apagón en gran parte de la ciudad.

Madrid.- Felipe VI ha remarcado este miércoles el fuerte compromiso de España, a pesar de un entorno cada vez más inestable e incierto, con el libre comercio y la cooperación internacional, una apertura que no es una vulnerabilidad, sino un activo estratégico.

Seúl.- Miembros de la Confederación Sindical de Corea del Sur se manifestaron este miércoles en Seúl contra la política laboral del Gobierno.

Isla Sagar (India).- Devotos hindúes se reúnen para tomar un baño sagrado en la orilla del golfo de Bengala durante el festival anual de Ganga Sagar, a unos 130 kilómetros al sur de Calcuta. El festival de Ganga Sagar es una concentración anual de peregrinos hindúes en el estado de Bengala Occidental, que se sumergen en las aguas sagradas del río Ganges antes de su desembocadura en el golfo de Bengala

