Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 14 jul (EFE).-

Roma.- Delegaciones del Líbano, Estados Unidos e Israel se reúnen en Roma en un encuentro de carácter organizativo y ejecutivo para avanzar en la aplicación del acuerdo marco alcanzado en Washington.

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Teherán.- Irán ha lanzado este martes nuevos ataques contra Jordania y Baréin, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a la última ofensiva de Estados Unidos sobre el país persa, que se extendió cinco horas y alcanzó sistemas de defensa de Teherán.

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Kiev.- Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante esta madrugada cinco de los ocho misiles de trayectoria balística Iskander-M y S-400 lanzados por Rusia contra su territorio, según el parte del ataque publicado por la Fuerza Aérea ucraniana.

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Washington.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que completó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán, en una operación de cinco horas que concluyó a las 22:15 hora del este (02:15 GMT del martes).

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Bruselas.- El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, afirmó este martes que el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas en la UE es “cuestión de tiempo” y que el Gobierno mantiene contactos con todos los Estados miembros.

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Srinagar (India).- Estudiantes marchan en Srinagar en apoyo de la campaña antidrogas que se está llevando a cabo en los territorios de Jammu y Cachemira, bajo el programa «100 Días Libre de Drogas en Jammu y Cachemira».

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Pamplona (España).- Los toros de la ganadería pacense de Jandilla han cerrado este martes los encierros de los Sanfermines 2026 con una carrera muy peligrosa y accidentada en la que los astados se han caído en varias ocasiones y han arremetido contra los mozos, de los que dos han sido corneados.

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Jaén (España).- Los trabajos de conservación y puesta en valor turístico de la villa romana del cortijo de los Robles de Jaén han sacado a la luz nuevos lienzos de mosaico con un esquema geométrico, fechados entre los siglos III y IV, que ponen de manifiesto que fue habitada por personas con alto poder adquisitivo.

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Líbano.- Aficionados libaneses se preparan este martes para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia en cafeterías, bares y hogares de Beirut, donde los vínculos históricos con Francia y la amplia presencia de la lengua y la cultura francesas mantienen vivo el interés por la selección gala.

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Chonburi (Tailandia).- El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, predijo este martes que las selecciones de Francia e Inglaterra disputarán la final del Mundial de fútbol, antes de que estas se enfrenten en semifinales a España y Argentina, respectivamente.

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alm/EFE

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