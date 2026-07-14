Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 14 jul (EFE).-

Yabalia (Gaza).- Al menos siete personas murieron y una veintena más resultaron heridas en un ataque israelí con drones contra un puesto policial en Yabalia, norte de Gaza, donde se concentraban civiles que acudían a realizar trámites policiales. El ataque causó por el momento siete víctimas mortales, según informó el hospital Shifa de la ciudad de Gaza, aunque hay más de veinte heridos y se teme que el número de muertos pueda subir.

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Bangkok.- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, aseguró este martes que su país está dispuesto a actuar como «puente» entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el gobierno militar birmano.

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Moscú.- El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) aseguró este martes haber interceptado un cargamento de drones oculto en un envío de baldosas de cerámica española que debían ser utilizados en ataques por parte de las fuerzas ucranianas contra una instalación estratégica en la región de Moscú.

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París.- «Coordinar las peculiaridades» de los 36 países invitados al desfile militar del 14 de julio, la Fiesta Nacional Francesa. Ese ha sido el principal desafío apuntado por el capitán Alejandro Panea, al frente de los 21 militares de las Fuerzas Armadas españolas listos para abrir la parada en los Campos Elíseos de París.

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Niza (Francia).- Diez años después del atentado que dejó 86 muertos y más de 450 heridos en el Paseo de los Ingleses, Niza rinde homenaje este martes a las víctimas arrolladas por un camión con una ceremonia presidida por Emmanuel Macron, que coincidirá con la semifinal del Mundial de fútbol entre Francia y España en la que se les dedicará un minuto de silencio.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este martes en Bruselas que la Unión Europea debe actuar como «potencia moderadora» en el mundo, reafirmando la próxima ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación con Francia – que está bloqueada en el Senado – y mayor integración europea en defensa.

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Moscú.- El Kremlin rechazó este martes por falta de pruebas las acusaciones de la Unión Europea (UE) y Reino Unido de que Moscú protagoniza una campaña de ciberataques contra sus instituciones.

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Bruselas.- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido firmaron este martes el acuerdo sobre Gibraltar, que supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit.

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Chaman (Pakistán).- Ciudadanos afganos que aún se encuentran en territorio pakistaní se alistan para regresar a sus lugares de origen luego de que el Gobierno de Pakistán haya puesto en marcha una nueva orden que instruye a las fuerzas de seguridad a arrestar de manera inmediata a cualquier ciudadano afgano que resida en el país sin un visado válido.

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Sídney (Australia).- La Policía de Australia ha detenido a un extrabajador de guarderías, de 35 años de edad, acusado de abusar de más de 100 niños entre 2009 y 2025, cuando trabajaba como cuidador de menores en distintos centros de Sídney, informaron este martes las autoridades.

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Barcelona (España).- La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en una operación en la que ha desarticulado una red acusada de explotar sexualmente en Cataluña a mujeres vulnerables que captaban en Sudamérica con falsas ofertas de empleo como cuidadoras de personas mayores.

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Ramala (Cisjordania).- Cinco instituciones palestinas de defensa de los presos y organizaciones de derechos humanos lanzaron este martes en la sede del ayuntamiento de Al Bireh, en Ramala, una campaña internacional para poner fin a la violencia sexual contra los detenidos políticos palestinos, hombres y mujeres, en las cárceles israelíes.

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Daca.- Estudiantes se manifestaron este martes en calles de Daca para exigir, entre otras cosas, la renuncia del Ministro de Educación, ANM Ehsanul Hoque Milon, en un plazo de 24 horas ya que alegan no haber sido escuchados por las autoridades para aplazar los exámenes debido al mal tiempo.

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Montevideo.- El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, brinda detalles en una rueda de prensa sobre la visita que el papa León XIV hará este año a Uruguay.

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Kiev.- La apertura al público de las Cuevas Lejanas del monasterio de las Cuevas de Kiev reunió este martes a peregrinos y visitantes, en una ceremonia encabezada por el metropolitano Epifanio, jefe de la Iglesia ortodoxa de Ucrania.

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Bombay (India).- La costa de la ciudad india de Bombay sufre una grave crisis de basura, provocado por los residuos que la población arroja directamente en los desagües pluviales, ríos y arroyos, que luego son arrastrados de vuelta a las playas durante la temporada de monzones.

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Kuala Lumpur.- La tecnológica china Huawei realizó este martes en Kuala Lumpur el lanzamiento global de la serie HUAWEI Pura 90s.

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Vélez-Málaga (España).- Hasta 2,1 millones de caracteres en caligrafía gótica adaptada conforman un voluminoso libro que transcribe así el ‘Quijote’, la conocida novela de Cervantes, un arduo trabajo manuscrito de un profesor de Dibujo ya jubilado que ha empleado seis años, siete meses y 23 días.

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Barcelona (España).- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dirigido este martes el primer entrenamiento de la pretemporada 2026/27 del Barça en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con la participación de nueve futbolistas del primer equipo, a la espera de la incorporación del resto de internacionales.

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Dallas (EE.UU.).- Exjugadores de la selección española campeona del mundo en 2010 fueron homenajeados el lunes en la Casa de España de Dallas (EE.UU.), donde expresaron su apoyo al equipo nacional antes de la semifinal del Mundial 2026 que se disputa este martes frente a Francia.

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Barcelona (España).- España afronta la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputará en Sídney (Australia) del 22 al 26 de julio, con el objetivo de revalidar el título conquistado en Montenegro el año pasado y con el cartel de favorito, según ha reconocido su técnico, David Martín.

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alm/EFE

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