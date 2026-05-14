Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 may (15.00 GMT)

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Madrid, 14 may (EFE).-

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este jueves en la apertura del banquete de honor a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que las aspiraciones del «gran rejuvenecimiento» chino son compatibles con las de «hacer Estados Unidos grande de nuevo», como se conoce al movimiento «Make America Great Again».

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Pekín.- El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán no puede tener «nunca» armas nucleares y en la necesidad reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, según un comunicado sobre el contenido de la primera reunión del la cumbre bilateral de Pekín difundido por la Casa Blanca.

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Londres.- «Dimisión Ministro Sanidad», con imágenes desde Downing Street, la llegada del ministro de Vivienda Steve Reed, a adjuntar con la carta que envie Luis y los recursos de ayer del ex ministro Wes Streeting, que puede desembocar en un intento de hacer salir al actual primer ministro británico, Keir Starmer.

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Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este miércoles que abrió la puerta a un diálogo con Andrés Pérez, alias ‘Naín’, integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, quien respondió aceptando conversaciones de paz

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Ramala.- El presidente del Gobierno español y líder de la Internacional Socialista (IS), Pedro Sánchez, trasladó este jueves su apoyo al VIII Congreso general del Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina (Fatah) y reafirmó el compromiso de la IS con la solución de dos Estados y el derecho internacional.

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Moscú.- El Kremlin anunció hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, viajará «en breve» a China, país donde se encuentra de visita el líder de Estados Unidos, Donald Trump.

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Astaná.- Los presidentes de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y Turquía, Recep Tayyip Erdogán, firmaron hoy una declaración de «amistad eterna» y asociación estratégica durante la visita del mandatario turco a Astaná, capital kazaja.

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Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves en el Complejo de la Moncloa, en Madrid, un encuentro con el ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown.

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Kiev.- El número de víctimas mortales en el ataque ruso masivo contra Kiev ha aumentado a al menos cinco y el de los heridos a unos 44, según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el alcalde de la capital, Vitali Klitschkó

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Pekín.- El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó este jueves ante una delegación de empresarios estadounidenses que China y Estados Unidos «pueden y deben seguir siendo amigos y socios», después de la reunión mantenida por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Pekín.

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Pásay (FIlipinas).- El presidente del Senado de Filipinas, Alan Peter Cayetano, confirmó este jueves que el exjefe de Policía y senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, que se había atrincherado desde el lunes en la Cámara para evitar su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), abandonó el edificio por propia voluntad y que solo podrá ser detenido si lo pide un juez del país.

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Madrid.- La reina Letizia ha asegurado que cuidar la salud es no solo rentable, sino obligatorio en términos humanos y que los sistemas sanitarios robustos construyen sociedades más fuertes: la salud es un asunto global, como demostró la pandemia y está volviendo a demostrar el hantavirus, ha destacado.

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Jerusalén.- Decenas de israelíes se preparan para la movilización del denominado Día de Jerusalén en la puerta de Damasco de la Ciudad Vieja, ubicada en la parte oriental de la ciudad y habitada mayoritariamente por población árabe, donde suelen registrarse agresiones y provocaciones de grupos judíos de extrema derecha contra la comunidad musulmana.

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Washington.- Un manifestante protestó este jueves durante un conversatorio organizado por el Atlantic Council con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, centrado en las prioridades de seguridad del país y la cooperación con Estados Unidos frente al crimen transnacional.

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Jerusalén.- Más de 200 activistas del movimiento pacifista israelí-palestino Standing Together se desplegaron este jueves en la Ciudad Vieja de Jerusalén para tratar de prevenir ataques de radicales israelíes durante la conocida como Marcha de las Banderas, dentro del Día de Jerusalén, que conmemora hoy la ocupación en 1967 de la parte este de la urbe.

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Nueva Delhi.- El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, afirmó a EFE que el restablecimiento de servicios consulares con Venezuela es la «primera prioridad» de Santiago ante la situación de cientos de miles de ciudadanos afectados por la ruptura diplomática entre ambos países.

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Jerusalén.- Grupos israelíes de extrema derecha recorren la Ciudad Vieja de Jerusalén entonando cánticos racistas contra los palestinos y protagonizando actos de violencia contra residentes árabes y periodistas, pese a la presencia de activistas y de un amplio despliegue policial.

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Nueva York (EE.UU.).- El departamento de policía de Nueva York adelanta operativos para retirar ciclomotores y scooters ilegales de las calles de la ciudad registrando 5.700 vehículos de este tipo calificados como peligrosos e ilegales.

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Tokio.- El fabricante japonés de vehículos Honda se anotó unas pérdidas netas de 423.941 millones de yenes (unos 2.293 millones de euros) en su último ejercicio, finalizado en marzo, tras cancelar el desarrollo y lanzamiento de tres vehículos eléctricos que iban a producirse en Norteamérica.

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Luxor (Egipto).- Las autoridades egipcias anunciaron la finalización de las obras de restauración de las tumbas de Amenhotep y de su hijo Samut, pertenecientes a la XVIII Dinastía y situadas en la necrópolis de El-Khokha, en la orilla oeste del Nilo, en Luxor.

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Madrid.- El empresario y filántropo mexicano Valentín Díez Morodo, creador de la Casa de México en España, recibe el viernes la Medalla de Honor de Madrid por su contribución a la promoción de la cultura mexicana y lo hace convencido, según afirma, de que el rol de su fundación es el de mediar entre uno y otro país.

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El actor Diego Luna habla con EFE de su nueva película como director, ‘Ceniza en la boca’, una adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro, que se desarrolla en México y España y que se presenta este jueves, fuera de competición, en el Festival de Cannes. (foto)(vídeo)

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Torrevieja,Alicante (España).- El padre del empresario Enrique Riquelme Vives, que se perfila como posible aspirante a presidir el Real Madrid, evitó este jueves desvelar si su hijo encabezará una candidatura frente al actual mandatario, Florentino Pérez, y recordó que, con sólo 37 años, aún «es muy joven».

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rmg/EFE

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