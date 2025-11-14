Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 nov (11.00 GMT)

Madrid, 14 nov (EFE).-

Morelia (México).- El Gobierno de México inició este jueves una ofensiva contra al menos doce carteles del narcotráfico que operan en el occidental estado de Michoacán, donde en el último mes fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder de productores citrícolas, Bernardo Bravo.

Qawawis (Hebrón), 14 nov (EFE).- Cuando empieza a oscurecer en las aldeas palestinas de Masafer Yatta, rodeadas de asentamientos ilegales israelíes en el sur de Hebrón, el miedo se agudiza ante la posibilidad de nuevos ataques violentos de colonos.

Ginebra.- La guerra civil en Sudán, que se prolonga desde hace dos años y medio, es un conflicto soterrado de distintos países de la región por recursos y materas primas en el que la comunidad internacional «tiene que actuar», afirmó este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Nueva Delhi.- El bloque Alianza Democrática Nacional (NDA, por sus siglas en inglés), del que forma parte el partido del primer ministro indio, Narendra Modi, se hizo este viernes con una victoria holgada en las elecciones regionales en el estado de Bihar, el más pobre de la India.

Rangún (Birmania).- La Junta Militar de Birmania ha convocado elecciones nacionales para diciembre de este año, las primeras desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

Ciudad de Makati (Filipinas).- La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, encabezó las ceremonias por el 90.º aniversario de la Oficina de la Vicepresidencia (OVP) en la ciudad de Makati.

Lima.- La ciudad peruana de Chiclayo, donde el papa León XIV fue obispo antes de llegar a El Vaticano, inauguró este jueves una estatua de cinco metros de altura y media tonelada de peso del sumo pontífice, que tiene la nacionalidad peruana y estadounidense.

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este viernes en Pekín con el rey Vajiralongkorn de Tailandia, quien protagonizó la primera visita oficial de un monarca tailandés a China desde el inicio de las relaciones diplomáticas hace 50 años.

Tema (Ghana).- La segunda fase del Proyecto de Ampliación del Puerto de Tema para ampliar la superficie de la terminal de 100 a 127 hectáreas, se inauguró este viernes en una ceremonia.

Shanghái (China).- La producción industrial en China creció un 4,9 % interanual en octubre, un ritmo inferior al del mes anterior y por debajo de las previsiones de los analistas, según datos oficiales divulgados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Teherán.- Con estatuas de antiguos reyes, canciones patrióticas y murales de guerreros persas, la República Islámica de Irán abraza un nacionalismo preislámico para mitigar la desafección de una parte importante de la población, un fenómeno que se ha acelerado tras la guerra de los 12 días con Israel.

Espacio/Región de Mongolia Interior (China).- La tripulación china de la misión Shenzhou-20 aterrizó este viernes en el campo de Dongfeng, en la región septentrional de Mongolia Interior, a bordo de la nave Shenzhou-21, después de que su propia cápsula de retorno quedara inhabilitada por daños causados por basura espacial.

Madrid.- «La vía Dalma es ya una avenida», bromea Sergio Dalma ante su nuevo disco, que se publica este viernes y representa su cuarta incursión ya en la canción italiana, esta vez con temas «más alejados» del estilo del catalán, como el ‘Rumore’ de Raffaella Carrá o ‘Ma quale idea’ de Pino D’Angiò.

Nueva York.- La Orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía debutó este jueves en Estados Unidos con un concierto en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York, en el que contó con la batuta del director colombiano Andrés Orozco Estrada.

Roma.- En un mundo de imágenes fugaces, el escultor italiano Jago defiende la quietud como forma de «revolución». Conocido por sus impactantes esculturas de mármol, el artista ahora se enfrenta a su obra desde una perspectiva inédita: la gran pantalla.

Lisboa.- El futuro del FC Barcelona pasa por las compañías emergentes, en las que poder invertir y ayudarlas a crecer, para poder entrar así en nuevos sectores, como el de la salud, relacionados con el deporte, explicó en una entrevista con EFE el CEO del ‘Barcelona Innovation Hub’ (BIHUB), Albert Mundet.

Singapur.- Un fan australiano de la estrella estadounidense del pop Ariana Grande ha sido acusado de alterar el orden público por la Policía de Singapur por abalanzarse sobre la cantante durante el estreno de la película ‘Wicked: For Good’ (Wicked: Por siempre) en la ciudad-Estado asiática.

