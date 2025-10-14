Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 oct (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 14 oct (EFE).-

Járkov (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este martes en sus redes sociales una nueva noche de bombardeos rusos contra infraestructuras y ferroviarias y otras instalaciones civiles ucranianas en las regiones de Járkov, Kirovograd, Sumi y Donetsk.

(vídeo)(foto)

Luxemburgo.- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este martes el reconocimiento mutuo «obligatorio» de las decisiones de retorno de migrantes en la Unión Europea, frente a otros Estados miembros como Países Bajos o Francia partidarios de que sea voluntario.

(vídeo)(foto)(audio)

Londres .- Activistas entregan una carta al Primer Ministro pidiendo la prohibición de los azotes en la educación en la infancia.

(vídeo)(foto)

Tokio.- La princesa Victoria de Suecia, heredera al trono, visitó este martes el Colegio del Estado Mayor Conjunto en Tokio, como parte de su viaje al país asiático.

(vídeo)(foto)

Roma.-El papa León XIV se reúne con el Jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, sede de la República.

(vídeo)(foto)

Innsbruck (Austria).- El magnate inmobiliario René Benko, fundador del colapsado grupo Signa y hasta 2023 una de las personas más ricas de Austria, afronta este martes su primer juicio por fraude en el Tribunal Regional de Innsbruck, en el oeste del país, con cargos que pueden acarrearle hasta diez años de cárcel.

(vídeo)(foto)

Pekín.- El Ministerio de Transporte de China anunció este martes el inicio de una investigación para evaluar el impacto de los aranceles portuarios impuestos por EE.UU. a los barcos chinos sobre la seguridad y los intereses de desarrollo de su industria marítima, naval y de las cadenas de suministro relacionadas.

(vídeo)(foto)(audio)

Barcelona (España).- El artista británico Ed Sheeran será el primer solista pop masculino en aparecer en la equipación del FC Barcelona, y lo hará luciendo el logotipo de su último álbum de estudio, Play, de la mano de Spotify.

(vídeo)

Valladolid(España)- La selección española recibe este martes a la de Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid con el objetivo de sumar su cuarto triunfo y dar un paso más hacia el Mundial 2026, así como para extender a 29 su racha de encuentros oficiales sin derrotas, con lo que igualaría la alcanzada en la etapa de Vicente del Bosque.

(vídeo)(foto)(audio)

rmg/EFE

