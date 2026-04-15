Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 abr (10.00 GMT)

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Madrid, 15 abr (EFE).-

Zaporiyia (Ucrania).- Una mujer ha muerto en la ciudad ucraniana de Zaporiyia durante la madrugada debido a un ataque ruso que ha provocado también daños en infraestructuras civiles urbanas, informaron las autoridades regionales.

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Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, animó este miércoles a empresas españolas y chinas a tejer más alianzas entre ellas que sirvan de modelo de cooperación industrial y tecnológica, no de un mero intercambio de productos.

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Pekín.- China destacó este miércoles la «confianza mutua» que existe con España y calificó al país como un «socio fiable» tras la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ambas partes acordaron reforzar el diálogo estratégico y ampliar la cooperación en distintos ámbitos.

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Pekín.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció este miércoles en Pekín que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitará China en la primera mitad de este año, en medio de una nueva ronda de contactos de alto nivel entre ambos países y en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este miércoles un 0,44 % impulsado por los valores tecnológicos, y recuperó el terreno de los 58.000 puntos tras un mes de turbulencias por la guerra en Oriente Medio.

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Barcelona (España).- Jonathan Arnold es un patrón de vela norteamericano de origen judío que se ha unido a la flotilla hacia Gaza que ultima su salida de Barcelona para denunciar el «genocidio» y la «masacre» que se está consumando allí: «Somos muchos judíos los que pensamos que esto es una injusticia absoluta», asegura.

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Yakarta.- La red social TikTok ha desactivado un total de 780.000 cuentas pertenecientes a menores de 16 años en Indonesia después de que el país asiático comenzara el pasado 28 de marzo a aplicar una regulación que prohíbe el acceso de este grupo de edad a las redes sociales.

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Banda Aceh (Indonesia).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido su proyección de crecimiento económico mundial para 2026 al 3,1 por ciento, frente a su estimación anterior del 3,4 por ciento, debido a la incertidumbre y la escalada del conflicto en Oriente Medio.

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Taipéi.- La líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, habló este miércoles desde la sede de su partido, el Kuomintang, sobre su reciente viaje a China y su reunión con el presidente Xi Jinping.

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Los Ángeles, (EE.UU).- Distintas personalidades del mundo del entretenimiento se hicieron presentes en la décima edición de los premios Fashion Los Ángeles, que tuvieron lugar en el hotel Beverly Hills de Los Ángeles, California.

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Calcuta (India).- Bengalíes en Calcuta celebraron este miércoles la llegada del Año Nuevo bengalí, fiesta que también se festeja en Bangladés y algunas comunidades bengalíes en India como Assam y Tripura.

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Cannes (Francia).- Isabelle Huppert revive el escándalo que protagonizó la hija del fundador del grupo L’Oréal con un joven artista en ‘La mujer más rica del mundo’, un filme sobre el poder y las relaciones, aunque para la actriz francesa hay muchas maneras de ser una «mujer poderosa», más allá del dinero.

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alm/EFE

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