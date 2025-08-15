Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 15 ago (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 15 ago (EFE).-

Banda Aceh (Indonesia).- Indonesios en Aceh celebran este viernes el 20 aniversario del acuerdo de paz entre el Gobierno indonesio y el Movimiento Aceh Libre.

(vídeo)

Nueva Delhi.- El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este viernes un ambicioso plan para crear un sistema de defensa aérea y antimisiles, bautizado como la Misión ‘Sudarshan Chakra’, diseñado para proteger todo el territorio frente a ataques enemigos y desarrollado íntegramente con tecnología nacional, en un gesto interpretado como respuesta a Pakistán tras el conflicto que enfrentó a ambos países en mayo.

(vídeo)(foto)

Jerusalén.- Veinte años después de que las autoridades israelíes ordenasen desmantelar los asentamientos judíos en la Franja de Gaza, toda la sociedad en Israel se ha radicalizado, explica en una entrevista el historiador y activista por la paz Meir Margalit.

(vídeo)(foto)(audio)

Madrid.- La filial de Ryanair de ‘handling’ (servicios en tierra), Azul Handling, iniciará este viernes, en pleno puente de agosto, una huelga en todas sus bases en España en protesta por las sanciones a trabajadores y el supuesto abuso de horas complementarias que se extenderá al 16 y 17 de agosto.

(vídeo)

Pekín.- Los precios de la vivienda nueva en China cayeron por vigésimo sexto mes consecutivo en julio, haciéndolo además a un ritmo más alto que en junio pese a las medidas gubernamentales para atajar la larga crisis que afecta al sector.

(vídeo)(foto)(audio)

(vídeo)(foto)

Pekín.- Los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides se continúan desarrollando este viernes en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad ‘Cinta de Hielo’ de Pekín, con la participación de 280 delegaciones de 16 países que compiten en 26 disciplinas repartidas en cuatro categorías.

(vídeo)(foto)(audio)

Barcelona.- La plantilla del FC Barcelona, que dirige el técnico alemán Hansi Flick, ha realizado este sábado su último entrenamiento antes del debut en la Liga, mañana ante el Mallorca en Son Moix, y lo ha hecho bajo un fuerte calor matinal en la Ciudad Deportiva del club azulgrana.

(vídeo)

rmg/EFE

